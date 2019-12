Kovesi a depus plangere la Wizz Air dupa ce avionul cu care a venit din Belgia a avut peste 20 de ore intarziere

Ziare.

"Zborul in cele din urma a fost placut, bine ca am ajuns acasa. Am stat peste 20 de ore, am fost in aeroport de ieri de la ora 14,00, dupa ce am stat in aeroport ne-au anuntat ca avionul are intarziere trei ore, dupa aceea ne-au anuntat alta intarziere de vreo doua ore si jumatate.Pe la 10 seara ne-au anuntat ca trebuie sa ne mutam intr-un alt aeroport, am fost mutati in Liege, din nou check-in, din nou control bagaje si ne-au dus intr-un terminal mai izolat si ne-a spus ca s-a anulat zborul. Asta in jurul orei 2 noaptea", a spus Kovesi, dupa aterizarea pe aeroportul din Cluj-Napoca.Intrebata daca va cere despagubiri, ea a raspuns ca a depus o plangere."Am depus deja o plangere, astept sa vad reactia companiei cu privire la sesizarea pe care am depus-o. Am fost 181 de pasageri, unii erau cu copii mici, cu bebelusi, au ramas fara lapte, nu era nimic deschis sa cumperi de mancare si ce aveau nevoie cei care aveau copii, in special. Erau si doua persoane cu handicap, unul mergea ajutat de carje.Erau si oameni bolnavi care aveau anumite nevoi. Nu a venit nimeni de la compania respectiva sa ne explice ce se intampla, n-am stiut in niciun moment daca mai plecam sau nu mai plecam. Au fost intr-adevar reprezentantii aeroportului, care ne-au spus ca nu este nimeni din partea companiei Wizz Air. Toti pasagerii care eram acolo am inceput sa sunam la Wizz Air, bineinteles nu ne-a raspuns nimeni.Trebuie sa spun ca spre dimineata si Consulatul Romaniei s-a implicat si a incercat sa ofere asistenta si ajutor, a sunat la aeroport, la Politie, sprijinul a fost destul de important, zic eu, si in cele din urma am reusit sa plecam la ora 11 astazi", a mai spus Kovesi.Reprezentantii companiei aeriene au informat ca zborul Wizz Air W6 3352 de la Bruxelles Charleroi la Cluj-Napoca, din data de 19 decembrie, a suferit o intarziere semnificativa din cauza sosirii intarziate a aeronavei de pe zborul anterior, ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile din Cluj-Napoca. Potrivit acestora, zborul W6 3352 a fost operat de la Aeroportul Liege si a decolat pe 20 decembrie la 11,28, ora locala."Pasagerii afectati au fost informati si li s-a oferit cazare la hotel, programarea pe un zbor alternativ in functie de disponibilitate, rambursarea totala a sumei achitate pentru bilet sau rambursarea in proportie de 120% sub forma de credit pentru rezervari viitoare.Pasagerii primesc informatii despre drepturile pe care le au pe un document tiparit, dar si pe adresa de e-mail pe care au furnizat-o in timpul rezervarii. In documentul furnizat, dar si in e-mailul primit, pasagerii pot regasi un numar de telefon (diferit fata de cel obisnuit de relatii clienti de pe site-ul wizzair.com) unde pot apela pentru asistenta", au precizat reprezentantii Wizz Air intr-un comunicat.Acestia au reiterat ca situatia creata este rezultatul conditiilor meteo de pe anumite aeroporturi din Romania, care afecteaza operatiunile in ultimele zile.