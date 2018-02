"Kovesi a intors jocul. Sinucigasa revocare"

Ziare.

Asta a facut in cele 2 ore de conferinta de presa, fata in fata cu o presa 90% ostila, trimisa acolo nu pentru a afla, ci pentru a hartui. Dna Kovesi a raspuns cu mult calm, multa stapanire de sine, nu a refuzat nicio intrebare si niciuna nu a lasat-o fara replica.Nimeni nu cred ca se astepta ca o femeie aflata de mai bine de un de zile sub un atac constant, violent, pe alocuri ticalos, ramasa fara aliati in apararea unui bastion sub bombe, va gasi resursele pentru o asemenea prestatie coerenta, convingatoare, impecabila.Coborarea in arena a dnei Kovesi a reprezentat momentul de inflexiune care ii impinge pe atacatori in defensiva. "Festivalul inculpatilor" e in criza, inscenarea incepe sa crape, ceea ce se vedea pe fetele oparite de la Antena 3 de dupa conferinta de presa a dnei Kovesi, indiferent de sunetele guturale pe care le scoteau cetatenii din studio.Astazi Tudorel Toader este asteptat ca la sedinta de guvern sa anunte decizia in privinta revocarii dnei Kovesi. Pana la conferinta de presa, nu ar fi fost o decizie dificila. De acum este una teribila.Pentru ca toate argumentele aduse de dna Kovesi reclama inainte de luarea oricarei decizii exact ceea ce solicita si sefa DNA, si presedintele CSM, si, cred eu, orice om rational:Inspectia Judiciara si apoi sectia de procurori a CSM trebuie sa stabileasca ce s-a intamplat: contrafacere de probe sau monstruoasa inscenare? Si pana cand acest lucru nu e clar, nu vad cum putem vorbi despre o decizie temeinica.Dar conjuratia penalilor nu vrea sa se ajunga la verdict, pentru ca toate probele, toate indiciile trimit tot mai insistent catre o inscenare.Si mai problematic pentru dl Toader este ca a anuntat intentia de a termina rapid chestiunea si ca nu mai are nevoie de Inspectia Judiciara pentru clarificari, fara sa fi vorbit cu dna Kovesi.Daca dl Toader cere revocarea in aceste conditii, se autoanuleaza. Devine si el un lautar in festivalul inculpatilor , complet decredibilizat in plan intern si extern.Daca refuza, dl Toader ar putea fi demis . Deci intrebarea este ce valoreaza mai mult pentru domnia sa: functia sau statutul profesional?In egala masura si PSD ar trebui sa fie constient ca fortand demiterea sefei DNA, dupa toate explicatiile pe care le-a dat, fara respectarea prezumtiei de nevinovatie pe care o invoca pentru toti inculpatii lor, fara ca adevarul sa fi fost transat de o ancheta a sistemului judiciar,Dupa cum PSD ar trebui sa fie constient si de faptul ca,In conditiile date, fara existanta unei anchete, fara probe in afara de racnetele de la televiziunile penalilor, dl Iohannis nu vad cum ar putea semna revocarea.Ar insemna sa-si incheie mandatul in secunda semnaturii. Nici nu mai discut despre realegere in 2019. Este obligat sa refuze revocarea, ceea ce il poate eroiza din nou, cu atat mai mult cu cat replica PSD va fi mai virulenta.Este foarte clar ca festivalul infractorilor a ratat momentul cheie pentru ca, intamplator sau nu, Tudorel Toader nu era in tara. Daca cererea de revocare era semnata luni, imediat dupa difuzarea filmului lui Cosma, era valorificat efectul fulger. Asa cum ar fi trebuit sa fie in cazul OUG 13.De acum devine cu mult mai greu pentru ca Laura Codruta Kovesi tocmai a intors jocul.