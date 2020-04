Laura Codruta Kovesi a fost declarata personalitatea anului de publicatia Emerging Europe

Ziare.

com

Craig Turp, unul dintre editorii de la Emerging Europe o numeste la Laura Codruta Kovesi "neobosita" si aminteste ca aceasta s-a remarcat pentru prima oara nu la Bruxelles, ci in Romania, ca sefa a DNA."In primii sai ani in functie, a supervizat punerea sub acuzare a mii de politicieni corupti. Primari, parlamentari si chiar fosti prim ministri ai tarii au fost acuzati, judecati si gasiti vinovati in mandatul Laurei Codruta Kovesi", scrie publicatia.Dar, dincolo de aceste rezultate, roadele activitatii Laurei Codrutei Kovesi au fost mult mai insemnate."Acordam acest premiu in semn de recunoastere fata de munca remarcabila a Laurei Codrutei Kovesi ca sef al DNA, care a devenit un model pentru alte directii anti-coruptie din zona Europei emergente si un simbol al luptei impotriva coruptiei si a impunerii domniei legii.Iar faptul ca anul trecut a devenit primul procuror sef european nu face decat sa confirme importanta rolului pe care l-a jucat si pe care va contiua sa il joace, in lupta impotriva coruptiei", a Andrew Wrobel, unul dintre fondatorii publicatiei Emerging Europe.Publicatia aminteste ca n-a descoperit-o de ieri de azi pe Laura Codruta Kovesi, ci ca ii urmareste demult parcursul."Noi am scris la scurt timp dupa ce a fost selectata ca procuror sef european ca doamna Kovesi - care inainte sa ajunga la sefia DNA fusese cel mai tanar procuror general din istoria Romaniei si prima femeie care detinuse acel post - devenise de ceva vreme busola morala a tarii sale", a transmis Emerging Europe.Intr-adevar, publicatia scrise la acel moment ca "Romania e o tara care duce lipsa de lideri care sa indeplineasca functia de busola morala".Multi oameni cunoscuti din tara - fie ca vorbim de politicieni, oameni de stat si de afaceri, medici si chiar jurnalisti - sunt priviti, uneori pe nedrept, ca niste corupti nedemni de incredere. Iar Kovesi e printre putinele figuri care are capacitatea de a se ridica deaspura acestor stereotipuri.Chiar Laura Codruta Kovesi declarase, intr-un interviu precedent pentru Emerging Europe:"Cred ca activitatea DNA a schimbat mentalitatea cetatenilor romani. Oamenii au constientizat ca nu trebuie sa dea spaga ca drepturile sa le fie respectate".Acum, Laura Codruta Kovesi are posibilitatea sa schimbe atitudini la nivel european.Biroul ei de procuror european ar urma sa isi inceapa efectiv activitatea pana la finele acestui an si sa investigheze fapte de coruptie care afecteaza bugetul UE, cum ar fi fraude (inclusiv transfrontaliere, cu valoare de peste 10 milioane de euro) si terorism.