Mostenirea Laurei Codruta Kovesi

Ziare.

com

Care este esenta deciziei CEDO? Pe scurt exact faptul ca nimeni niciodata sub niciun motiv, indiferent ca se numeste ministru sau Curte Constitutionala, nu isi va mai putea permite sa revoce un procuror pe motive inventate, nu va mai putea invoca pentru revocare declaratiile publice referitoare la propria profesie si legislatie ale respectivului procuror si niciodata vreun procuror revocat nu va putea fi impiedicat sa conteste demiterea in fata unei instante de judecata.Este cea mai importanta mosenire a LCK pentru sistemul judiciar pe care l-a condus doua mandate de procuror general si un mandat si jumatate ca procuror sef DNA. Este inca un fel in care a facut istorie la nivel european aceasta forta a naturii numita LCK. Si decizia CEDO confirma din nou, apasat, dimensiunea europeana a acestei personalitati devenita simbol international.Unda de soc a deciziei CEDO, pronuntata in unanimitate in camera de 7 judecatori, s-a propagat cu repeziciune in intreaga Europa. Ea nu ar trebui sa ramana fara efecte la Bucuresti.Si ele au fost cel mai corect sintetizate de comunicatul asociatiei de procurori AMASP : demisia judecatorilor CCR partasi la decizia abuziva si modificari legislative urgente care sa reaseze la locul lui statul procurorilor din Romania. (Nu citez si nu iau in seama pozitii emise de persoane care au denigrat in fata mea persoana si activitatea dnei Kovesi)Deocamdata am vazut un singur efect concret: ministrul Justitiei cere guvernului sa decida retragerea lui Toader Tudorel din pozitia de reprezentant al Romaniei in Comisia de la Venetia. Prea tarziu din punctul meu de vedere, dar macar sa se intample.Reactiile de la Bucuresti ale celor vinovati pentru revocarea abuziva a dnei Kovesi sunt lamentabile.Toader Tudorel nu are nici macar demnitatea sa-si asume abuzul si se derobeaza dand vina pe CCR si presedinte. Zmeul din 2018 s-a transformat intr-un soricel amnezic, ceea ce ar fi amuzant daca raul facut nu ar fi atat de mare.Dar Toader Tudorel nu a fost de capul lui, ci reprezentatul unei puteri abuzive, anti-justitie, PSD- ALDE, care a dus Romania la periferia UE. Nu doar infractorul Dragnea e vinovat. Toti cei care au stat alaturi de el in timp ce comitea ticalosiile anti-justitie, inclusiv demiterea dnei Kovesi, sunt la fel de vinovati, chiar daca intre timp s-au convertit sau schelalaie acum despre decizii politice ale CEDO si scutura de praf fantoma lui Soros.Presedintele CCR, Dorneanu Valer, a emis o declaratie stranie care, daca este corect transcrisa, ar merita o analiza de specialitate foarte detaliata. Si nu ma refer la o analiza jurnalistica:"Nu am niciun sentiment, nici de bucurie, nici de nimic. Nu am de gand sa fac niciun comentariu. (...) Se vor face comentarii la adresa noastra, este evident, ca de-aia este democratie". Dupa care a simtit nevoia sa detalieze: "cine citeste cu obiectivitate si fara partinire decizia CEDO sa vada ca nu o sa gaseasca nicio critica la adresa deciziei Curtii Constitutionale sau a activitatii Curtii Constitutionale si o sa vada, in esenta, ca nu decizia Curtii Constitutionale sau o anumita conduita a Curtii Constitutionale a stat la baza deciziei".Dorneanu Valer minte. CEDO a constatat ca dnei Kovesi i-a fost incalcat accesul la justitie, ceea ce CCR a decis. CEDO a constatat ca motivele revocarii sunt aberante, acele motive retinute de CCR la propunera lui Tudorel Toader.Este de o gravitate extrema ca CCR a incalcat dreptul dnei Kovesi la libera exprimare si la justitie. Nu exista niciun motiv pentru care judecatorii vinovati sa aiba dreptul sa mai ia macar o decizie definitiva si general obligatorie. Dorneanu Valer, Pivniceru Mona, Enache Marian, Varga Attila si magistratul asistent Benke Karoly sunt o rusine pentru insasi ideea de justitie si constitutionalitate.Dar CCR nu este la prima abatere. Justitia din Romania a constatat in alte trei dati ca aceeasi CCR a comis grave ilegalitati, intr-un proces intentat de mine si alte doua de avocata Elenina Nicut, ba chiar a fost nevoita sa retraga Hotararea 1/2017 prin care i-au fost cenzurate judecatoarei Livia Stanciu opiniile separate si concurente care nu ii conveneau lui Dorneanu Valer.Este evident ca CCR a devenit un monstru cu puteri discretionare, apta de orice abuz si a carei discreditare totala arunca in derizoriu chiar si hotararile corecte pe care arareori le mai ia.Iohannis Klaus nu este nevinovat. Atunci cand a avut interesul, in pragul prezidentialelor, a stiut sa nu respecte decizia CCR care-l obliga sa o revoce pe Ana Birchall de la ministerul Justitiei. Pe LCK a concediat-o prin purtatoarea de cuvant fara o vorba de multumire, fara sa opuna rezistenta, nemultumit de faptul ca dna Kovesi a refuzat sa-si sacrifice cariera cu o demisie care sa-l scuteasca de efortul semnarii decretului de revocare. La Europa FM dna Kovesi nu a infirmat episodul relatat de Cristian Tudor Popescu despre felul in care dl Iohannis a inteles sa o trateze in acele zile teribile.Am fost printre cei care i-au cerut presedintelui Iohannis sa nu respecte decizia CCR, asa cum nici in armata, nici macar in razboi, ordinul abuziv nu trebuie respectat. Si iata ca decizia CEDO a aratat ca am avut dreptate.Si in loc de scuze, dl Iohannis se mai agata o data de prestigiul dnei Kovesi pentru a scapa si el, datorita demisei prin purtator de cuvant, de decizia CCR care i-a anulat o desemnare de premier pe motiv ca a fost facuta in scop contrar celui constitutional, adica de a genera un guvern.Daca era barbat de stat adevarat, dl Iohannis refuza sa semneze un abuz cu orice pret, inclusiv cel al suspendarii, care ar fi antrenat o furie populara demolatoare pentru PSD. Din pacate, dl Iohannis a dat si aceasta sansa PSD, a patra dupa ce a treia s-a numit Dancila.Timpul nu mai poate fi dat inapoi, decizia CEDO nu o repune pe dna Kovesi la DNA, loviturile aplicate de guvernarea PSD si de CCR justitiei nu au fost inca reparate si unele probabil nici nu vor mai putea fi reparate.Dar dreptate iata ca s-a facut. Dna Kovesi este procuror sef european si a castigat la CEDO. Nu am nicio indoiala ca pentru fiecare dintre cei care au jucat un rol in aceasta revocare sanctionata de CEDO va veni un decont cel putin la nivelul istoriei.Dar