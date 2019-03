Presedintele PE, Antonio Tajani, mesaj de sustinere pentru Kovesi: Are toate calitatile necesare pentru a fi procuror-sef

Laura Codruta Kovesi is @Europarl_EN candidate for European Public Prosecutor Office. She has all the qualities required to do a great job. We need more exemplary women like her in leadership positions. pic.twitter.com/Kli8vxH189 - Antonio Tajani (@EP_President) March 8, 2019

Presedintele PE a publicat acest mesaj pe contul de Twitter, atasand si scrisoarea catre George Ciamba, ministrul Afacerilor Europene, in care il anunta pe oficialul roman de optiunea PE pentru Kovesi.De remarcat ca Parlamentul European a decis sa sustina un singur candidat, nu a comunicat o ordine de preferinte.Cu toate acestea insa, autoritatile din Romania continua campania de denigrare a lui Kovesi. Joi, ministrul Justitiei Tudorel Toader a trimis chiar o scrisoarea acuzatoare in Financial Times , pentru care a avut si suportul premierului Dancila.Mesajul de sustinere al oficialului european vine chiar in ziua in care sectia Adinei Florea a anuntat o noua punere sub acuzare a Laurei Codruta Kovesi.Joi , conferinta presedintilor Parlamentului European a aprobat sustinerea fostei sefe DNA Laura Codruta Kovesi la sefia Parchetului European.Ska Keller, presedintele Grupului Verzilor din PE, a precizat, dupa conferinta, ca prin aceasta decizie este transmis un mesaj puternic: "Luam in serios lupta impotriva coruptiei, fraudei si a criminalitatii transfrontaliere, sustinand o persoana cu o asemenea experienta si expertiza".Desi Consiliul nu a abordat tema selectiei procurorului-sef al Parchetului European, comisarul pe Justitie, Vera Jourova, a subliniat si ea, in conferinta de presa de dupa reuniunea de vineri, ca procesul respectiv trebuie sa fie "corect si fara incercari de discreditare".Intrebata la ce s-a referit cand a vorbit despre aceste "incercari de discreditare", inaltul oficial european a precizat: "M-am gandit la cazul doamnei Kovesi"."Comentariul a fost general, ca nu as vrea sa vad discreditat niciunul dintre candidati, pentru ca cred ca ar trebui sa le dam dreptul la o competitie corecta si transparenta. Acum stim trei nume concrete de persoane si cred ca este drept sa spunem ca nu merita un astfel de tratament", a afirmat ea la modul general."Dar, bineinteles am vazut campania. Inteleg putin limba romana, am fost la Bucuresti, am citit ziarele, am fost intrebata de multe ori de jurnalistii romani ce cred despre campania impotriva doamnei Kovesi, asa ca nu voi spune acum ca nu stiu despre ce vorbim", a mai spus Jourova.