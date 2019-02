Se va lasa Europa umilita de infractorii disperati? Dimensiunea scandalului Kovesi

Si in aceste conditii, cheia este acum la Bruxelles si Strasbourg. Parlamentul European si Comisia Europeana se vor lasa umilite de o ceata de infractori care au trecut la un soi de terorism anti-justitie?

Doar Europa poate decide daca LCK va deveni simbolul victoriei acestui terorism si al coruptiei sau daca va deveni simbolul rezistentei in fata terorismului si a infractorilor dezlantuiti.

Iar ancheta impotriva dnei Kovesi este condusa de un procuror extrem de controversat, Adina Florea, despre care se speculeaza ca ar fi avut o legatura cu Protocolul sifonat de la Constanta si ajuns la Darius Valcov . Adina Florea este aleasa lui Tudorel Toader sa fie procuror sef DNA, dar care a fost respinsa in unanimitate de sectia pentru procurori a CSM.Despre acuzatiile aduse dnei Kovesi, lucrurile stau asa: LCK este acuzata ca ar fi luat mita de la Sebastian Ghita. Mita consta in pretul extradarii in tara a unui condamnat definitiv, dat in urmarire internationala, fraudatorul FNI, Nicolae Popa. Deci LCK ar fi luat mita extradarea lui Popa. Doar ca Politia Romana a comunicat oficial ca ea a platit integral pretul transportului, a comunicat numarul de contract, numarul facturii prin care s-a facut plata catre Tiriac Air:Parchetul general, condus de dna Kovesi la vremea aceea, nu avea nici o atributie in extradare, dupa cum spune chiar politia. Si nu spune doar intr-un comunicat oficial, ci a spus-o la PICCJ, cu documente despuse la dosarul deschis in 2017 pe acest subiect.Toate acestea sunt fapte. Se incearca blocarea Codrutei Kovesi cu acuzatii bricolate de fugarul Ghita, mai credibil pentru procurorul neindependent Florea decat documentele Politiei Romane, de la sectia pentru investigarea magistratilor, considerata din start pluton de executie de catre Comisia de la Venetia si GRECO.Laura Codruta Kovesi este un candidat european ajuns in faza finala a unei proceduri europene. O procedura europeana extrem de transparenta, care si-a incheiat faza tehnica cu acel interviu in fata celor 12 experti internationali care au plasat-o pe Laura Codruta Kovesi pe primul loc.In mod normal, Romania ar fi trebuit sa lase in pace procedura europeana, sa nu incerce sa umileasca Parlamentul European. Ca o sustinea sau nu pe LCK, Dragnea si slugile lui ar fi trebuit sa lase Parlamentul European sa-si ia deciziile, nu sa o blocheze fizic pe dna Kovesi, care ar putea fi pusa sub control judiciar pentru a nu putea parasi tara.Au mers crescendo, pe masura ce sansele dnei Kovesi de a ocupa functia cresteau. Intai mail-uri si scrisori, apoi acel comunicat despre 18 dosare despre care nu se preciza ca sunt simple plangeri, cum are orice magistrat cu zecile. Si cand au vazut ca n-au obtinut decat sustinerea extremistilor din PE, au pus mana pe "mitraliera" si au trecut la invinuiri, posibil si la control judiciar.Nu cred ca e cineva care sa nu vada linia rosie care leaga revocarea si acum anchetarea Codrutei Kovesi de anchetarea disciplinara a presedintei ICCJ, de dinamitarea ICCJ, de distrugerea legislatiei, de ordonantele de amnistie mascata care sunt in pregatire.Am ajuns unde am ajuns pentru ca aceasta Putere a refuzat sa faca ceea ce i-au cerut Comisia de la Venetia, Comisia Europeana si Parlamentul European.Aceasta este intrebarea!