"The New York Times: Fosta luptatoare anticoruptie din Romania, selectata pentru o functie de top in UE, se confrunta cu dusmanii de acasa"

"Fosta luptatoare anticoruptie din Romania, selectata pentru o functie in UE, se confrunta cu atacaturi la ea acasa", scrie Kit Gillet in New York Times Jurnalistul strain aminteste ca in perioada in care Laura Codruta Kovesi a fost sefa agentiei anticoruptie din Romania, mii de oficiali guvernamentali si oameni de afaceri au fost urmariti penal cu succes in ceea ce a devenit o victorie importanta impotriva spagii intr-o tara care este printre cele mai corupte din Europa."Dar, ca procuror independent, Kovesi si-a facut, de asemenea, dusmani puternici. Ministrul Justitiei din Romania, Tudorel Toader, a declansat inlaturarea sa in vara trecuta, acuzand-o ca a abuzat de putere si ca a distrus imaginea Romaniei in afara, atragand public atentia asupra problemelor tarii in privinta coruptiei", noteaza New York Times.Acum, aminteste sursa citata, Kovesi se afla in prima faza a procesului de selectie pentru a fi primul procuror sef european, iar Toader incearca sa impiedice numirea sa in functie.Kit Gillet aminteste ca la inceputul acestui an Toader a propus schimbarea legii care ar permite "politicienilor si altor condamnati pentru coruptie din 2014 sa atace verdictele - ceea ce ar putea constitui o amnistie".Jurnalistul precizeaza ca aceasta lupta care se desfasoara in prezent intre doua dintre cele mai importante persoane din lumea juridica din Romania reprezinta o reflectare a abordarii tarii noastre vizavi de coruptia "care atinge cele mai inalte niveluri din politica si care persista de zeci de ani".New York Times aminteste declaratia lui Toader de saptamana trecuta, care a spus: "Cred ca membrii comitetului de selectie nu cunosc abuzurile comise de Laura Codruta Kovesi in detrimentul cetatenilor, in detrimentul statului de drept". Declaratia a fost facuta dupa ce ministrul Justitiei din Romania a aflat ca Laura Codruta Kovesi este preferata dintre cei trei finalisti pentru aceasta functie.Romania, care a aderat la UE in 2007, s-a luptat mult cu coruptia inradacinata si a fost puternic criticata in ultimii ani pentru atacurile asupra valorilor democratice. Tara a facut demersuri pentru a opri spaga la nivel inalt, mai ales in perioada in care Kovesi a condus DNA, ceea ce atras laude din partea UE, mai spune jurnalistul.Dar recent PSD, partidul de la guvernare, a impus masuri care limiteaza independenta sistemului judicar. "Propunerea lui Toader de a permite contestarea verdictelor de coruptie ar aduce beneficii multor politicieni, inclusiv lui Liviu Dragnea, puternicul lider al PSD, care a fost condamnat la trei ani si jumatate in inchisoare pentru abuz in functie cu o luna inainte de doamna Kovesi sa fie data afara", adauga sursa citata, amintind despre procesul lui Dragnea si despre faptul ca DNA a avut un rol esential in urmarirea penala a acestuia. "Dragnea contesta verdictul", puncteaza jurnalistul.Kit Gillet aminteste ca romanii au reactionat fata de incercarea Guvernului de a slabi statul de drept si ca in 2017 au fost organizate cele mai mari proteste in strada din ultimul sfert de secol, dupa ce a fost adoptata o OUG care a dezincriminat partial coruptia."Protestele antiguvernamentale din capitala Bucuresti au devenit violente anul trecut, cand Politia a folosit gaze lacrimogene si tunuri de apa pentru a dispersa multimea", noteaza jurnalistul amintind de ceea ce s-a intamplat pe 10 august 2018.New York Times relateaza si ca Laura Kovesi a fost procuror sef al DNA din 2013 pana la jumatatea lui 2018, precizand ca directia a fost creata intr-un moment in care Romania dorea sa demonstreze ca face eforturi pentru a lupta cu coruptia, dar si ca de la alegerile din decembrie 2016, Guvernul a atacat in mod regulat DNA, in special pe Kovesi."Ceea ce a incercat sa faca in timpul mandatelor sale a fost sa arate ca procurorii nu se tem, ca sunt independenti si ca pot obtine condamnari definitive si ca cei condamnati vor plati", a spus Bianca Toma, director in cadrul Centrului Roman pentru Politici Europene, un think-tank din Bucuresti.Bianca Toma sustine ca este extrem de neobisnuit ca un stat membru sa incerce sa blocheze tocmai un cetatean de-al sau pentru o pozitie atat de puternica in UE.Jurnalistii de la New York Times precizeaza ca nu au reusit sa obtina o reactie si de la Laura Codruta Kovesi.