Antrenorul care spune ca ii e dor de FCSB: "Mi-as dori sa revin"

Ziare.

com

Tehnicianul in varsta de 44 d ani nu exclude posibilitatea de a reveni la carma gruparii patronate de Gigi Becali"Mi-e dor de tot ceea ce inseamna Steaua. Pentru mine tot Steaua e. Eu am lucrat si la Seaua si la FCSB, dar de fapt era aceeasi echipa. E o atmosfera incredibila cand conduci un campionat cap-coada, atmosfera din tribune, euforia creata in jurul echipei, cand te duci in tara si se vorbeste numai despre Steaua... Mi-e dor de lucrurile astea", a spus Reghecampf intr-un interviu acordat Digi Sport."Mi-e dor sa ajung cu Steaua in cupele europene. Mi-as dori sa revin la un moment dat, daca se iveste oportunitatea si lucrurile vor fi ok. Este cel mai frumos sentiment pe care poti sa il traiesti cu o echipa la care ai jucat, pe care o iubesti, o iubeste toata lumea", a adaugat Reghe.Laurentiu Rehgecampf a pregatit-o in doua randuri pe FCSB, 2012-2014 si 2015-2017.Cu el pe banca, gruparea "ros-albastra" a castigat doua titluri, o Supercupa si o Cupa Ligii.