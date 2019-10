Antrenorul preferat al lui Gigi Becali va ramane liber de contract

Ziare.

com

Formatia pregatita de Reghecampf are o serie de patru meciuri la rand fara victorie, iar seicii vor sa-l demita pe roman, conform presei arabe Sursa citata scrie ca Reghecampf are sanse foarte mari sa se desparta de Al Wasl din cauza rezultatelor negative."Astept decizia clubului", s-a limitat sa spuna Reghecampf, usor resemnat, dupa ultima infrangere din campionat Reghecampf a preluat-o pe Al Wasl in ianuarie 2019, insa rezultatele au fost sub asteptari.Desi seicii l-au pastrat si din vara, acesta nu a reusit sa redreseze echipa.In plus, lui Reghecampf i se mai reproseaza si faptul ca a refuzat anumiti jucatori care au confirmat la alte echipe din campionatul Emiratelor.C.S.