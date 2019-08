Ce sanse sunt ca Laurentiu Reghecampf sa se intoarca la FCSB? "Daca s-ar ivi posibilitatea acum..."

Ziare.

com

Una dintre solutiile la care s-a gandit cu siguranta patronul Gigi Becali a fost Laurentiu Reghecampf , care este acum sub contract cu gruparea Al-Wasl, echipa din prima liga din Qatar:"E foarte greu, Laur are contract. Se va intoarce, va colabora cu Gigi toata viata. Daca ar intrerupe acum colaborarea si s-ar ivi posibilitatea... Acum are 2 ani de contract, dar vorbind de FCSB si Becali, e numarul 1 langa patron.E ca o relatie intre fiu si tata. Castiga de 10 ori mai mult acolo, nu se poate intoarce acum si Becali il indeamna sa ramana acolo. Sunt multi bani", a declaratia sotia lui Reghecampf, impresara Anamaria Prodan Reghecampf, intr-o interventie avuta duminica la DigiSport TV.Reghe a plecat de la Steaua in 2014, dupa doua titluri cucerite cu gruparea in rosu si albastru, apoi s-a intors in 2015 pentru o scurta perioada, dupa ce a avut o experienta si in Bulgaria, la Litex Lovech.Cu Andronache pe banca, FCSB este pe 11 abia in Liga 1 , cu doar 4 puncte cucerite, la 10 distanta de lidera CFR Cluj Totusi, joi, stelistii s-au calificat in play-offul Europa League, dupa ce au trecut in deplasare de Mlada Boleslav din Cehia, scor 1-0.Ei vor evolua duminica seara acasa cu Poli Iasi , de la ora 21, LIVE text pe Ziare.com, in runda curenta de L1.D.A.