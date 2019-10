Prima victorie pentru Laurentiu Reghecampf dupa opt meciuri la rand fara succes

Ziare.

Al Wasl a invins duminica in deplasare, cu 3-1 (2-1 la pauza), pe Al Dhafra, in etapa a V-a a campionatului din tarile arabe.Golurile victoriei oaspetilor au fost reusite de Lima '15 si Welliton '40 si '80. Singurul gol al celor de la Dhafra a fost bifat de Al Mansoori '45+3.Este prima victorie a celor de la Wasl dupa 8 meciuri la rand fara acest gust al succesului, sapte infrangeri si un egal mai exact. Ultima victorie pentru Reghe si ai sai a venit abia pe 26 august, in Cupa Emiratelor.Dupa acest prim succes din campionat , Wasl este pe 12 din 14 echipe in clasament, cu patru puncte.Sharjah este lider cu 13 puncte in Emiratele Arabe.Ramane de vazut cata rabdare vor mai avea "seicii" cu fostul antrenor stelist, avand in vedere situatia delicata a echipei din campionat.