Probleme mari pentru Reghecampf, la debutul campionatului in Emirate. Este pe loc retrogradabil, dupa trei etape

Gruparea fostului antrenor stelist a pierdut inca un meci din debutul campionatului arab, scor 0-1 pe terenul echipei Ajman, vineri seara.O infrangere care a venit chiar daca Ajman a ramas in 10 oameni inca din minutul 13, dupa eliminarea fundasului Mohammed Ahmed. Gazdele au deschis totusi scorul in minutul 21, prin Steve.Chiar daca a ratat numeroase ocazii, formatia lui Reghe nu a mai putut debloca tabela.Este o situatie ingrata in acest debut de sezon pentru Wasl, Reghe avand pana acum doua infrangeri si un egal, fiind pe locul 13, penultimul, cu doar un punct acumulat. In runda urmatoare, Al Wasl va evolua impotriva lui Al Sharjah, pe teren propriu.Reghecampf a ajuns in Emirate de la inceputul acestui an. Editia trecuta, el a incheiat pe locul noua campionatul din Emiratele Arabe Unite.