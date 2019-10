Reactia lui Laurentiu Reghecampf dupa ce a aflat ca arabii vor sa-l dea afara

Ziare.

com

Formatia lui Reghecampf a pierdut cu 4-0 in fata celor de la Sharjah, insa antrenorul roman sustine ca nu se teme ca ar putea fi demis."Nu ma tem ca pot fi demis. Asta este meseria mea si asta este viata antrenorilor", a spus Reghecampf intr-o conferinta de presa.Reghecampf a preluat-o pe Al Wasl in ianuarie 2019, insa rezultatele au fost sub asteptari.Desi seicii l-au pastrat si din vara, acesta nu a reusit sa redreseze echipa.In plus, lui Reghecampf i se mai reproseaza si faptul ca a refuzat anumiti jucatori care au confirmat la alte echipe din campionatul Emiratelor.C.S.