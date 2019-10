Reghecampf, greu de rapus: Iata cati bani le-a cerut seicilor pentru a pleca de la echipa

Ziare.

Motivul il constitutie despagubirile pe care antrenorul le solicita in cazul in care seicii vor sa scape de el.Conform surselor, Reghecampf le-ar fi cerut seicilor sa-i plateasca 1.7 milioane de euro pentru a rezilia contractul.Al Wasl are insa dificultati financiare, iar seicii nu au fost de acord sa-i plateasca si aceasta suma pe moment.Totusi, o decizie va fi luata abia spre finalu saptamanii.Reghecampf a preluat-o pe Al Wasl in ianuarie 2019, insa rezultatele au fost sub asteptari.Desi seicii l-au pastrat si din vara, acesta nu a reusit sa redreseze echipa.