Transfer de top pentru gruparea lui Laurentiu Reghecampf din tarile arabe

Al Wasl a anuntat oficial transferul mijlocasului german Christian Trasch, un jucator care a mai bifat in CV-ul sau echipe precum Stuttgart si Wolfsburg.Seicii de la Wasl i-au indeplinit o dorinta importanta lui "Reghe", aceea de a aduce un jucator cu multa experienta. Christian Trasch are 32 de ani si ar putea debuta in etapa viitoare contra lui Ajman.Germanul are peste 200 de meciuri in Bundesliga la Stuttgart si Wolfsburg, iar intre 2009 si 2011 a fost chemat si la nationala mare a Germaniei, pentru care a bifat 10 selectii.Ultima formatie bifata de mijlocas a fost Ingolstadt, in liga a doua. Acesta are 142 de meciuri pentru Wolfsburg si alte 83 de prezente pentru VfB Stuttgart.La Wasl, Trasch va purta tricoul cu numarul 13. Neamtul a evoluat ca titular intr-o partida amicala castigata de Germania in fata Braziliei in 2011, scor 3-2. Pe atunci, el era coleg in primul 11 alaturi de nume ca Neuer, Lahm, Schweinsteiger, Gotze, Kroos, Muller sau Podolski.Al Wasl este pe locul 8 in prezent in campionatul din Emiratele Arabe Unite, cu 23 de puncte la activ.D.A.