Reghecampf reactioneaza dur dupa dezvaluirile lui Danciulescu: Sunt imun la toate mizeriile pe care le debiteaza toti neavenitii

Reghecampf sustine ca dezvaluirea lui Danciulescu "e o prostie"."Sunt Reghecampf si sunt imun la toate mizeriile pe care le debiteaza toti neavenitii. Probabil succesul meu i-a suparat pe restul care au ramas in negura timpului anonimi. Ce spune Danciulescu e o prostie! Chiar una mare care ma face sa zambesc. Incurca anii, echipele. Eram copil si aveam 16 ani cand am evoluat la San Polten. Acum intelegeti de ce nu vorbesc cu nimeni din Romania si nu ma intereseaza nimic din mizeria de acolo. In rest, va urez bafta si celor ce spun povesti de adormit copiii le urez viata frumoasa!", a spus Reghecampf pentru Prosport Declaratia facuta de Ionel Danciulescu la GSP Live care l-a scos din sarite pe Reghecampf."Nu am facut niciodata ozonoterapie. Singurul lucru pe care l-am facut a fost la Steaua. A venit Reghe si faceam perfuzii. El venise cu metoda asta nemteasca. Eram pe glucoza, vitamine" - Ionel Danciulescu.Laurentiu Reghecampf a jucat la Steaua in perioada 1996-2000.De partea cealalta, Ionel Danciulescu s-a aflat la Steaua intre 1998 si 2001.