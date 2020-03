Un antrenor italian propune doi jucatori romani la Lazio

Ziare.



Tehnicianul italian, care ultima oara s-a aflat pe banca lui FC Voluntari, crede ca Dennis Man si Florinel Coman ar face fata cu brio in Serie A."Imi place Dennis Man, un atacant nascut in 1998 si care evolueaza la Steaua Bucuresti (FCSB - n.red.). E rapid si tehnic. Interesant e si Florinel Coman, tot nascut in 1998 si tot de la Steaua (FCSB - n.red.). Joaca in pozitia de aripa si creaza superioritate. Cluj are echipa mai buna, dar tinerii interesanti sunt la Steaua (FCSB - n.red.)", a spus Bergodi intr-un interviu acordat Gazzettei dello Sport Cristiano Bergodi (55 de ani) a evoluat timp de 7 ani ca jucator la Lazio.In Romania, pe langa Voluntari, tehnicianul nascut la Bracciano le-a mai pregatit pe FC National, CFR Cluj, Rapid, Poli Iasi, FCSB si ASA Targu Mures.I.G.