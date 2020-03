Lewis Hamilton se declara socat de o decizie luata in plina pandemie de coronavirus

Ziare.

Hamilton nu este convins de asigurarile primite de la Federatia internationala de automobilism, desi alte competitii din toata lumea au fost amanate sau anulate."Sunt foarte, foarte surprins ca suntem aici. E grozav sa incepem cursele, dar pentru mine este socant ca ne aflam toti in aceasta camera. Si vad asa de multi fani inca de azi. Pare ca si restul lumii reactioneaza, dar probabil putin mai tarziu. Dar azi dimineata, l-am vazut pe Trump ca a inchis granitele pentru Europa, am vazut ca NBA s-a suspendat, dar Formula 1 merge inainte", a declarat campionul britanic la conferinta de presa dinaintea primei zile de antrenamente libere.Circa 300.000 de fani sunt asteptati pe Albert Park in acest weekend, in contexul in care membri din staff-urile tehnice ale echipelor Haas si McLaren au fost plasati in carantina si testati pentru coronavirus. Rezultatele testelor sunt asteptate pentru joi seara.Hamilton nu este convins insa ca rezultatele testelor vor apare asa repede: ''Am auzit ca testele nu vor veni inapoi mai repede de cinci zile sau asa ceva. Coincidenta? Banul este rege. Sper ca fanii isi vor lua masuri de precautie. Dar am vazut ca toata lumea se poarta de parca e o zi normala. Eu nu cred ca este chiar asa''.Marele Premiu al Chinei de la Shanghai, programat in aprilie, a fost deja amanat, in timp ce cursa din Bahrain, din 22 martie, se va desfasura fara spectatori.Spaniolul Carlos Sainz Jr., pilot la McLaren, este asemenea preocupat de situatie: ''Suntem evident ingrijorati de aceasta situatie, dar suntem piloti si nu intelegem exact ce se intampla in lume, daca este sigur in Australia, Vietnam sau oriunde''.Fostul campion mondial Kimi Raikkonen , de la Alfa Romeo, a explicat insa ca decizia de a participa la MP al Australiei nu depinde de piloti: ''Nu stiu daca este corect ca ne aflam aici. Probabil nu. Dar nu depinde de noi, nu este decizia noastra. Cred ca daca ar conta doar decizia echipelor, probabil nu am fi aici''.