Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca s-ar putea desfiinta. Sute de milioane de euro, bani de la UE, ar putea fi pierduti

Ziare.

com

Este vorba despre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), Inspectia Muncii, Casa Nationala de Pensii si Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), au declarat surse din institutii pentru Ziare.com.Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a confirmat recent ca se pregateste un proiect de lege pentru reorganizarea institutiilor bugetare, insa nu a dat detalii despre aceasta masura."Cand o sa am intregul proiect finalizat, o sa-l pun in dezbaterea presei", a declarat Lia Olguta Vasilescu, intr-o conferinta de presa, precizand ca va fi finalizat foarte repede.Surse avizate ne-au declarat ca proiectul de lege presupune comasarea institutiilor aflate in subordinea Ministerului Muncii, iar in urma acestui proces, cel mai mult ar putea avea de pierdut Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), care"Comasarea este sigura si vine cu probleme care pleaca de la administrativ, teritorial, pana la surse de fonduri europene. ANOFM este singura institutie din tara care are alocati 100 de milioane de euro de la Comisia Europeana, sunt bani care sunt exclusiv pentru agentie.Banii sunt folositi pentru cursuri de formare profesionala, incadrarea persoanelor pe piata muncii, formarea personala a somerilor, cei care nu au locuri de munca. Banii acestia se pierd", au declarat sursele citate.Acestea au precizat ca mai exista alte 60 de milioane de euro, pe care ANOFM deja le-a accesat pentru diverse proiecte, proiecte care in urma comasarii institutiilor se vor inchide, pentru ca nu exista cadru legal sa continue.Mai mult,"Desfiintarea ANOFM va afecta si romanii care lucreaza in spatiul european, pentru ca ei sunt ajutati de catre institutie pentru a obtine un loc de munca mult mai usor. Institutia centralizeaza locurile de munca, oamenii isi depun CV-urile, se face o mediere a muncii si ei vor fi plasati ca forta de munca din statele europene. Cu bani prin fonduri europene sau cu bani din bugetul asigurarilor pentru somaj, care acum se vor pierde", au subliniat sursele citate, pentru Ziare.com.Totodata, daca Ministerul Muncii comaseaza institutiile aflate in subordinea sa,"Toate statele europene au un serviciu public de ocupare autonom, cum este ANOFM in cazul Romaniei. Un serviciu public de ocupare autonom in fiecare stat membru european are anumite benifiicii din partea UE. Daca ANOFM se comaseaza cu alta institutie va fi un vid legislativ la care trebuie sa se gaseasca o solutie pentru ca va fi si bugetul guvernamental si bugetul asigurarilor de somaj pentru aceeasi institutie nou creata", au precizat sursele.Cristian Vasilcoiu, consilier al ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, ne-a confirmat ca exista un plan de reorganizare a ministerului si a institutiilor din subordine, care nu este definitivat. El a tinut sa precizeze ca nu vor exista concedieri sau reduceri de personal, dar nu a vrut sa faca niciun comentariu despre posibilitatea ca in urma comasarii sa fie pierduti bani europeni."Exista mai multe scenarii de lucru, nu este un plan definitivat. Exista in lucru si este in intentia conducerii ministerului reorganizarea intregului minister si a autoritatilor din coordonare, nu s-a luat inca o decizie finala, nu este un plan finalizat. Orice decizie s-ar lua nu va implica concedieri si nici reduceri de personal", ne-a declarat Cristian Vasilcoiu.Contactati de Ziare.com, reprezentantii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) si cei de la Inspectia Muncii au declarat ca pana in acest moment nu au fost informati in legatura cu prevederile proiectului de lege.Fostul premier, Mihai Tudose, anuntase anul trecut masuri de reorganizare si descentralizare in administratia centrala. In iulie 2017, Guvernul a adoptat un proiect de ordonanta prin care s-a suspendat, pana la 31 decembrie 2017, ocuperea prin concurs a posturilor vacante din cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale . Dispozitiile faceau referire la Guvern, ministere, alte organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului si a ministerelor, inclusiv la serviciil publice deconcentrate ale acestora, la autoritatile administrative autonome si la institutiile prefectului.Ulterior, in aceeasi luna, Tudose a anuntat ca a fost infiintat un comitet pentru analiza organizarii institutionale si a resurselor umane din administratia publica centrala, din care fac parte, printre altii, Ionut Misa, Lia Olguta Vasilescu si Sevil Shhaideh.