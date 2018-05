Ce-o supara pe Olguta Vasilescu in spitale: Rusinos!

Ziare.

com

"Guvernul face eforturi disperate sa opreasca exodul medicilor, marind salariile la un nivel la care pana acum un an nici nu se gandea cineva ca e posibil. Ce se intampla, in schimb, in spitalele de stat? Apar reclame ale unor firme de recrutare a medicilor pentru alte tari! Asa cum e cazul, sectia Cardiologie II. Rusinos!", a scris Olguta Vasilescu pe Facebook Ministrul a vorbit de mai multe ori despre faptul ca guvernarea PSD ALDE a redus exodul medicilor. "Inca de anul trecut s-a redus exodul medicilor cu 40% doar pe promisiunea ca vor creste salariile", spunea Vasilescu in februarie, fara sa explice pe ce date isi bazeaza afirmatiile.Amintim ca in ultimele zile mai multi medici fie si-au dat demisia, fie au amenintat ca o vor face din cauza haosului produs in sistem de Legea Salarizarii promovata de Ministerul Muncii.Dupa aproape 12 ore de negocieri cu Guvernul, sindicatele din Sanatate au anuntat, marti, ca renunta la greva generala programata pentru 11 mai , dupa ce au ajuns la un acord cu reprezentantii Executivului.Si cu toate acestea, medicul Dan Grigorescu, seful Sectiei de Chirurgie Plastica de la ii acuza pe membrii Guvernului ca, in loc sa cada in genunchi si sa le ceara scuze romanilor, o lasa pe Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, sa sustina ca "nu a fost in intentia legiuitorului sa scada salariile in sistemul de sanatate".A.G.