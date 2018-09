Dupa ce Valcov a publicat date medicale, Ministerul Muncii ancheteaza cetateanul sa vada de ce primeste pensie si cum si-a crescut copiii

adica de un act administrativ. Deci nu avem de-a face cu un certificat medical, de fise BP2, FIAM sau alte documente medicale de confirmare a unui diagnostic

daca la vremea aceea a fost sesizata directia de protectie a copilului si in ce mod au reactionat autoritatile pentru protejarea minorilor, data fiind situatia tatalui intretinator

de ce beneficiaza in continuare de pensie de invaliditate gradul 3

"Corpul de control al Ministrului Muncii si Justitiei Sociale a demarat azi o verificare vis-a-vis de informatiile aparute in spatiul public cu privire la o persoana beneficiara de pensie de invaliditate. Din primele cercetari s-a constatat ca, pe un cont de socializare, a aparut o decizie de incadrare in grad de invaliditate a unei persoane, in vederea emiterii deciziei de pensionare,Este un act administrativ, cu valabilitatea de un an, mai precis intre 2006 si 2007, care nu mai produce niciun fel de efecte juridice si care a mai fost mentionat in presa, in decembrie 2017, in urma unei altercatii din Piata Victoriei, cand un pensionar a fost agresat cu un box.Acest act administrativ se intocmeste in mai multe exemplare si un exemplar ajunge inclusiv la angajator, pentru ca invaliditatea de gradul 3 permite dreptul la munca pe o perioada de 4 ore/zi si orice angajator potential are obligatia sa il solicite, caracterul nefiind astfel unul secret", se arata intr-o precizare a ministerului Muncii, pentru Mediafax Reprezentantii institutiei conduse de la Lia Olguta Vasilescu spun ca la baza unei astfel de decizii stau documente, precum fisa BP2/ adeverinta de confirmare eliberata de directia de sanatate publica, in caz de boala profesionala; FIAM (formular de inregistrare a accidentelor de munca) /proces verbal avizat de inspectoratul de munca de la locul accidentului sau adeverinta de confirmare a inregistrarii accidentului de munca; documente medicale eliberate de medicul de specialitate care confirma diagnosticul, in caz de schizofrenie/neoplasm/SIDA, iar pentru afectiunea neoplazica se anexeaza si rezultatul examenului histopatologic si certificatul emis de comisia de expertiza medico-militara, in caz de boala contractata in cadrul serviciului militar sau scolilor militare."Avand in vedere afirmatiile domnului in cauza, pe o retea de socializare, pe care noi le tratam ca fiind adevarate, ca in perioada 2006 a avut un eveniment in familie cauzat de pierderea sotiei si a trebuit sa fie 'tata si mama' pentru doi copii minori, respectiv de 2 si 8 ani, dar ca in prezent boala nu mai este de actualitate, corpul de control urmeaza sa verifice si alte aspecte.Respectiv,(sigur asta nu poate avea acum nicio repercursiune in sarcina domnului in cauza) sidaca diagnosticul s-a modificat si are capacitate de munca deplina, asa cum sustine", precizeaza ministerul Muncii.Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila si cel care conduce Guvernul Romaniei din umbra desi este condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare, a publicat duminica seara pe Internet un document medico-legal din 2006 referitor la starea de sanatate a unui protestatar #Rezist, pe care il si jigneste grav, numindu-l "nebun" sau "sandilau".Publicarea documentului incalca normele legale in vigoare si protectia datelor personale, iar cel in cauza a anuntat ca ii va face plangere lui Darius Valcov.Legea 46/2003, legea secretului medical, prevede, la art 21., ca "toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia. (Art. 22) Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres".Totodata, si Constitutia Romaniei prevede clar dreptul cetatenilor la viata privata, precum si faptul ca institutiile publice sunt obligate sa "respecte si sa ocroteasca viata intima, familiala si privata".La acestea se adauga acum si noile norme europene privind protectia datelor.A.S.