Lia Olguta Vasilescu, audiata la Parchetul General

Ministrul a venit cu avocatul si a refuzat sa dea declaratii la intrarea in sediul institutiei, precizand ca va discuta cu jurnalistii la iesire, transmite Antena3.Vasilescu ar putea fi audiata in dosarul numit Tel Drum Craiova, in care se cerceteaza circumstantele in care au fost realizate lucrari fara autorizatie intr-un proiect cu fonduri UE de 8,9 milioane de euro. Mai exact, Strada Raului din Craiova a fost reabilitata de Tel Drum si a crapat inainte de receptie, dar primaria condusa atunci de Vasilescu a semnat actele pentru receptie.Dosarul inceput la Craiova a fost declinat catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), deoarece Vasilescu, care era primar la momentul faptelor, a devenit deputat si ministru.