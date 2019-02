Olguta Vasilescu, despre casa de 230.000 de euro: Ne-o permitem. Pe unul dintre proprietari incercam sa-l dam afara

Ziare.

com

Vasilescu spune ca a dat pe casa 230.000 de euro si nu are cristale Swarovski sau robineti de aur, asa cum a relatat presa."A costat 230.000 de euro. 150.000 de euro au fost din cont, iar 80.000 de euro din vanzarea unui apartament al viitorului meu sot. Casa e din 1906. Nu e toata casa a noastra, e doar o parte. Mai este un proprietar si un litigiu pe o parte din casa, cu niste persoane care locuiesc abuziv in casa.Casa a fost scoasa la vanzare in urma cu 2 ani, la 285.000 de euro, dar nimeni nu s-a incumetat. Pe unul dintre proprietari nu am putut sa il dam afara, incercam cu ceilalti.Casa nu arata asa cum a aparut in presa. Am cumparat-o in urma cu o luna de zile. Demisolul e in litigiu. Eu am cumparat parterul si mansarda. E un proprietar si alte persoane. Nu e cu cristale Swarovski, nu are robineti de aur. In 2015, Primaria Craiova a luat o parte din teritoriul acestei case si apoi, dupa ce nu am mai fost eu primar, a fost dat inapoi proprietarilor", a declarat Lia Olguta Vasilescu la la TVR 1.Fostul ministru a mai spus ca nu ar fi ajuns in situatia de a imprumuta bani daca nu avea conturile blocate de DNA de 3 ani."Nu am fi ajuns in situatia de a imprumuta bani daca nu aveam conturile blocate de DNA de 3 ani. Sunt 3 dormitoare, o bucatarie, un living si o camera de luat masa, are 230 de metri patrati si o curte, cu intrare separata.Eu am locuit, pana acum doua zile, la sora mea. Ni s-a parut ca e un pret pe care ni-l putem permite", a adaugat Vasilescu.In plus, ea a mai precizat ca in aceasta luna se va casatori pentru a doua oara, petrecerea urmand sa aiba loc luna viitoare, in Craiova."Inca nu am facut lista cu invitati. In februarie facem cununia civila, iar in martie facem nunta", a mai declarat fostul ministru pentru sursa citata.Amintim ca in urma cu cateva zile, Ziarul de Craiova relata ca Olguta Vasilescu si Claudiu Manda si-au cumparat o casa boiereasca in centrul orasului, cu sala de cinema, finisaje pretioase cu aur si Swarovski, dar si piscina.