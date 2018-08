Lia Olguta Vasilescu ii replica lui Iohannis: Presedintele a intarit ce scria pe masina acelui individ

Ziare.

"Au crescut pensiile si salariile. Pensia minima a crescut cu 60%, celelalte pensii cu 35%. A crescut salariul minim, salariile a 93% dintre bugetari au crescut cu legea salarizarii. Mai spune presedintele ca oamenii sunt luati de politie daca spun mesaje anti-PSD.Cei din administratie sunt obligati sa stearga injuraturile de pe bloguri, i se pare normal sa circule masini cu injuraturi? Sa spuna ca sunt forme de exprimare mesajele obscene? Presedintele Iohannis a intarit ce scria pe masina acelui individ", a declarat Lia Olguta Vasilescu, la Antena 3."Presedintele Iohannis incearca sa aiba << guvernul meu >> cum a mai incercat si data trecuta cand a si reusit, va aduceti aminte scenariul Colectiv. Spune: << spuneti oamenilor ca stiti sa guvernati, de parca romanii nu ar trai in tara asta si nu stiu cum conduce PNL si PDL, care au taiat salariile (...) Il asteptam la vot si cred ca imaginea cand apare langa Orban, Turcan si Blaga e o fotografie pe care sa o foloseasca in campania electorala", a mai spus ministrul Muncii. Presedintele Klaus Iohannis a atacat, sambata, la sedinta PNL guvernarea PSD , spunand ca scopul real al coalitiei de guvernare a fost sa demonteze justitia, iar cresterea salariilor este o pacaleala."O sa incep cu o radiografie a situatiei generale din Romania. Pot sa spun de la inceput ca situatia este proasta. Nu-mi face nicio placere sa spun asa ceva si mi-as dori tare mult sa ma adresez si sa spun, dragii mei, Romaniei ii este bine. Dar cu ajutorul vostru ajungem si acolo. (...)PSD a promis romanilor ca va curge lapte si miere, ca vor creste salariile si pensiile, ca toti vor avea locuri de munca si in general va fi cum nu s-a vazut vreodata. Ghinion, nu s-a intamplat asa. Au inceput sa demonteze Justitia romaneasca. Asta a fost prioritatea reala a PSD. Au incercat sa o puna sub control, sa inhibe lupta anticoruptie. Si-au dat seama ca lumea asteapta altceva si au pus in opera o pacaleala prin care au spus oamenilor ca le cresc salariile si pensiile", a declarat Klaus Iohannis.