Ministrul Muncii: Vor fi scaderi salariale intre 10 si 40% - cel mai afectat va fi Iohannis

Ziare.

com

Ea a spus ca in aceasta situatie sunt insa foarte putini bugetari, fiind necesara aceasta diminuare pentru a corecta dezechilibre, in conditiile in care erau situatii in care directorul unei institutii din subordinea unui minister avea salariul de 13.000 de lei, iar directorul unei alte institutii avea un salariu de 2.700 de lei.Ministrul Muncii a sustinut, insa, ca in cazul a 60% dintre bugetari salariile vor creste, iar majorarea va fi etapizata, pana in anul 2022."Presedintele Romaniei va avea salariul taiat pe legea salarizarii, la fel si ministrii, alti demnitari si directori de institutii cu salarii foarte mari. (...) Noi am vrut sa crestem salariile mici, adica la aproximativ 60% dintre bugetari.Vom face asta etapizat, pana in anul 2022. Presedintelui i s-a taiat salariul cu 40%, dar nu doar lui. Si mie mi s-a taiat salariul, la fel si altor ministri, pentru ca salariile erau foarte mari. Toti bugetarii vor avea o crestere pe brut la 25% de la 1 ianuarie 2018, echivalentul de 4% net", a declarat Olguta Vasilescu la Antena 3.Ea a mai spus ca 3% dintre bugetari aveau salarii foarte mari, peste salariul presedintelui Romaniei, fiind vorba despre sefi de institutii precum APIA, unde un director avea un salariu ce depasea 13.000 de lei, in timp ce un director de institutie din Ministerul Mediului avea 2.700 de lei salariu."Inchipuiti-va ca sunt doi directori de institutii din subordinea unor ministere, unul cu salariul de 12.000 de lei, altul cu 2.700 de lei. (...) Aceste dezechilibre trebuie corectate. Nu pot fi bugetari din sistem cu salarii mai mare decat al presedintelui Romaniei. (...) Sunt consilierii din Ministerul Sanatatii care au salarii de 12.000-14.000 de lei, mai mari decat ale secretarilor de stat. Si lor le vor scadea salariile.Prin aceasta lege am incercat sa aducem un echilibru. Unora le cresc salariile, sunt cresteri si de 300%, etapizat, pana in 2022, unora le raman neschimbate, iar altora le vor scadea, dar sunt foarte putini cei carora le scad salariile", a declarat ministrul Muncii.Ea a precizat ca scaderile vor fi intre 10 si 40%.In ceea ce priveste salariile din Educatie, ministrul Muncii a spus ca vor fi cresteri cu 20% si vor fi majorari si la salariile medicilor.Chiar azi profesorii au amenintat cu proteste si greva generala. Au dat un ultimatum Guvernului Ministrul Muncii s-a referit si la politisti, spunand ca in cazul acestora nu este vorba despre scaderea salariilor, ci despre eliminarea unui spor: "Politistul era acasa si asteapta un telefon daca se duce sau nu (la interventie -n.red.). Daca se ducea primea bani, dar si doar pentru ca statea acasa si primea telefonul primea un spor. Acest spor s-a eliminat".In schimb, politistii primesc de azi mai multi bani. A fost majorat sporul pentru risc si suprasolicitare