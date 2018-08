Noua lege a pensiilor va intra in curand in dezbatere publica. Ministrul Muncii: Nu vor exista scaderi!

Ziare.

"Saptamana viitoare suntem pregatiti sa prezentam legea in ansamblu, noutatile pe care le aduce, pentru ca se schimba si formula de calcul si din aceasta vor castiga pensionarii.Va fi o perioada de o luna de zile de dezbatere publica cu o activitate foarte intensa pentru noi pentru ca avem secretari de stat pregatiti sa mearga si in judete sa discute cu organizatiile de pensionari Dupa aceea se va intoarce la Guvern, va lua avizul celorlalte ministere, printre care si avizul Ministerului de Finante, care este cel mai important, se transforma in proiect de lege al Guvernului si va fi trimis in Parlament", a explicat ministrul Vasilescu la Antena 3.De asemenea, ea a spus ca nicio pensie nu va scadea."Nu exista posibilitatea sa scada vreo pensie. Exista chiar un articol in lege care spune clar ca daca dupa recalculare reiese ca pensia ar trebui sa scada, se pastreaza dreptul aflat in plata", a mai declarat ministrul Muncii T.B.