Olguta Vasilescu, aluzie nefericita la Colectiv: La ce mai vor sa dea foc ca sa preia ostil guvernarea?

Ziare.

com

"Cum sa vad acest atac, de un penibil absolut, asa cum am avut si acuzatia de terorism la adresa lui Sevil Shaidehh, pentru ca nu e mare diferenta.Dupa amenintarea lui Iohannis de acum 3 zile la adresa premierului, care spunea sa faca ce i se spune, acum servantii presedintelui ii sperie cu catuse pe adversarii politici.Intrebarea pe care mi-o pun, acum ca plangerea penala este depusa, este la ce mai vor sa dea foc? Ca sa preia ostil guvernarea, sa vina cu un nou Guvern zero, asa cum au venit cu Ciolos, dupa ce l-au fortat pe Victor Ponta sa demisioneze", a spus Vasilescu, facand o referire insensibila si nefericita la incendiul din clubul Colectiv din 30 octombrie 2015, in urma caruia au murit 65 de oameni.Vezi si Acuzatiile lui Orban la adresa lui Dragnea si Dancila: Infractiunea de "inalta tradare" a fost introdusa de Nicolicea, in 2014. Ce inseamna si cum se pedepseste Ministrul Muncii a adaugat ca atunci presedintele Klaus Iohannis a cerut demisia lui Ponta si ca "la scurt timp a trebuit sa moara oameni"."Asistam la un mod de operare care a fost aplicat si in 2016, cand a fost demis Ponta. Si in 2015, si acum, presedintele Iohannis doreste sa dea jos o guvernare legitima aleasa de majoritatea romanilor", a adaugat ea, conform Stiri pe Surse Amintim ca Ludovic Orban a facut o plangere penala la Parchetul General cerand cercetarea unor "fapte savarsite de Viorica Dancila, dar si de presedintele PSD, Liviu Dragnea".