Olguta Vasilescu arunca pisica pentru scaderile de venituri din Sanatate, confirmate de INS

Explicatia oficiala pentru salariile scazute in februarie

Amintim ca zeci de angajati ai Institutului de Pneumologie "Marius Nasta" au protestat in fata unitatii medicale, zile la rand, fiind nemultumiti de reducerea sporurilor, care inseamna o scadere a veniturilor lunare de pana la 1.300 de lei.Efectele datului cu o mana si luatului cu alta se simt mai ales la veniturile asistentilor si infirmierilor.Aflata la Parlament si intrebata de jurnalisti ce le poate spune protestatarilor, Lia Olguta Vasilescu a replicat ca problema tine de Ministerul Sanatatii, si nu de cel pe care il conduce ea."Intrebati la Ministerul Sanatatii, pentru ca regulamentul de sporuri se lucreaza la Ministerul Sanatatii. Ministerul Muncii a dat Legea Salarizarii, nimeni nu poate sa conteste majorarile din Sanatate. Despre sporuri, sa comunice Ministerul Sanatatii", a raspuns ministrul Muncii.Jurnalistii i-au spus ca nu toata lumea apreciaza Legea Salarizarii, pentru ca exista scaderi salariale in toate domeniile, insa ministrul a insistat ca despre sporuri trebuie sa ofere lamuriri Ministerul Sanatatii."97% din cei carora li se aplica legea (salarizarii - n.red.) o apreciaza. Sporurile din Sanatate - e un regulament separat facut de MS care nu are legatura cu Legea Salarizarii", a subliniat Vasilescu.Anterior, intr-un comunicat de presa publicat pe site-ul ministerului, au fost explicate scaderile salariale din februarie prin faptul ca luna a avut mai putine zile nelucratoare in care se platesc sporuri, iar aceasta este o fluctuatie obisnuita."Singura exceptie, si anume aceea din domeniul sanitar ("Castigul salarial mediu net a scazut in sanatate si asistenta sociala, -2,1%, comparativ cu luna precedenta") se explica prin faptul ca, in luna februarie, numarul zilelor nelucratoare (opt) a fost mai mic decat in luna ianuarie (11).Mentionam ca, in sanatate si asistenta sociala, zilele nelucratoare, care se acopera prin garzi si asigurarea continuitatii, se platesc cu un spor de pana la 100% din salariul de baza. Astfel, in luna ianuarie au fost libere prin lege zilele de 1,2 si 24 ianuarie, carora li se adauga opt zile de weekend, fata de februarie, cand au fost libere doar cele opt zile de weekend", se arata in comunicatul Ministerului Muncii.De asemenea, ministerul a salutat cresterea castigului salarial mediu de numai 3 lei anuntata de INS pentru luna februarie.in comunicatul remis: 'Castigul salarial mediu nominal net a fost de 2487 lei,(+0,1%) '", potrivit documentului citat.Amintim ca, miercuri, Institutul National de Statistica a prezentat datele oficiale pentru sectorul bugetar , care confirma scaderile salariale in domeniul sanatatii.In raportul publicat de INS se arata ca venitul salarial mediu net a scazut in sanatate si asistenta sociala cu 2,1% in februarie 2018, comparativ cu luna precedenta.Totodata, ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, spune ca nu stie din ce cauza oamenii s-au trezit cu mai putini bani in buzunar , precizand ca trebuie vazut ce s-a intamplat."Asa cum v-a spus si Olguta Vasilescu, acolo unde s-a intamplat asa ceva trebuie vazut de ce s-a intamplat, care sunt motivele", a declarat Teodorovici, miercuri, prezent la o conferinta organizata de Reprezentanta Comisiei Europene in Romania.