Olguta Vasilescu: Ca la romani! Exista riscul de a nu se mai putea plati deloc sporurile in aprilie

"Am asteptat inca din luna septembrie a anului trecut Regulamentul de sporuri, dar nu se putea ajunge la nicio solutie cu sindicatele. Cand se negocia cu reprezentantii medicilor, ei solicitau sporuri mai mari pentru medici si raportate la noul salariu, cand se discuta cu cei care reprezinta personalul TESA, acestia cereau sporuri mai mari pentru aceasta categorie si mai mici pentru medici, motivand ca 'oricum, le-au crescut salariile'.Discutiile au fost purtate pana in ultima saptamana din martie, fara a se ajunge la vreun compromis in privinta Anexei 10, care a fost solicitata de sindicate, pentru ca, apoi, tot sindicatele sa ceara eliminarea ei, iar azi, sa ne transmita ca o vor din nou.Ca la romani! Pentru ca exista riscul de a nu se mai putea plati deloc sporurile in aprilie, in absenta unui Regulament de sporuri si in conditiile in care mai era doar o saptamana pentru calcularea noilor salarii, Guvernul si-a asumat sa adopte Regulamentul de sporuri in forma discutata cu sindicatele, adica fara Anexa 10", a declarat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu.Anexa 10 facea referire la mentionarea sporurilor clare, insa nu a existat un consens intre sindicate si autoritati pe aceste prevederi.Potrivit reprezentantilor Ministerului Muncii, plafonul de 30% la sporuri exista si in vechea Lege a salarizarii, si anume in Legea cadru nr. 284/2010, care, la art. 22, alin. 1, prevede: "Suma sporurilor, compensatiilor, primelor si indemnizatiilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depasi 30% din salariul de baza (...) ".Mai mult decat atat, vechea lege a salarizarii prevedea, la alin. 2 al art. 22, chiar si faptul ca "suma sporurilor, compensatiilor, primelor si indemnizatiilor individuale nu va depasi 30% din salariul de baza (...) ".Legea 153/2017, astazi in vigoare, nu mai prevede si o limitare individuala pentru toate categoriile, fiind introduse exceptii pentru sistemul sanitar, cel de aparare, ordine publica si securitate nationala."Sporurile din Sanatate nu au depasit plafonul de 30% pana la derogarea data prin OUG 9/2017, insa si aceasta prevedea ca ele trebuie sa se incadreze in prevederile bugetare alocate. Derogarea a fost facuta tocmai pentru ca veniturile personalului sa fie satisfacatoare, pana la intrarea in vigoare a Legii 153/2017 si a Regulamentului de sporuri, care a fost elaborat ulterior de ministerul de resort. Numai ca, in practica s-a constatat ca, in unele unitati, diversi angajati, nu intotdeauna cei implicati in actul medical, au primit sporuri care au ajuns si la 115%.Astfel, daca in anul 2016, spre exemplu, cuantumul total al sporurilor pentru conditii de munca a fost, in sistemul de sanatate, de 29%, in 2017 s-a ajuns la o medie de 45%, iar daca includem si cuantumurile aferente garzilor si asigurarii continuitatii, atunci procentul este de 57%.Ceea ce inseamna aproape dublu de cat prevedea fosta Lege a salarizarii 284/2010. Chiar si in aceste conditii, in urma aplicarii Legii 153/2017, salariile medicilor si cele ale asistentelor medicale au inregistrat cresteri spectaculoase incepand cu drepturile aferente lunii martie a anului 2018", mai arata sursa citata.Ministerul Muncii transmite ca salariile angajatilor pe functii similare din alte sectoare de activitate sunt, in prezent, mult mai mici decat cele din Sanatate si ca acestea se vor egaliza abia la aplicarea definitiva a legii, in anul 2022.Cateva mii de sindicalisti Sanitas au protestat, joi, in Piata Victoriei, ei manifestand cu tobe si vuvuzele fata de scaderile salariale din domeniul sanitar.Angajatii din Sanatate sustin ca pe 11 mai vor iesi in strada intr-o greva generala."Sunt scaderi uriase. Unele merg de la 500 de lei pana la 1.100 de lei. Sunt schimbari uriase din cauza neincadrarii in acel 85%, multi nici nu pot atinge pragul de 55-85%. Toti le stiu pe toate, dar nimeni nu intelege nimic, iar vinovatii de serviciu sunt cei care lupta pentru oameni. (...) Atunci cand noi am cerut ca legea sa fie modificata, nu cum ne doream noi, ci cum trebuia sa fie la acel moment, nu a fost facuta. Cerem crestere salariala pentru toti colegii nostri din sistemul de sanatate. (...) Pacat de lege, ca am ajuns astazi sa spunem ca mai bine nu eram de acord cu aceasta crestere salariala. Este extrem de complexa si este un haos total", spunea Leonard Barascu, presedintele Sindicatului Sanitas, dupa luarea deciziei de organizare a protestelor.Intrebat daca situatia se va schimba in cazul in care se va modifica regulamentul de sporuri, Barascu a raspuns: "Dupa parerea mea, nu schimbarea regulamentului de sporuri, care a fost facut impreuna cu noi si care este foarte bun, poate rezolva aceasta problema".In ultimele saptamani, sute de angajati ai spitalelor din toata tara au protestat fata de regulamentul sporurilor care a dus la scaderea veniturilor acestora.