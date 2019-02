Olguta Vasilescu ii face plangere penala lui Iohannis dupa ce a respins-o: Mi se pare de-a dreptul stupid, stalinist

Ziare.

com

Vasilescu a scris pe contul ei de Facebook ca a luat act de noua scrisoare a presedintelui, insa "nefiind vorba de niciun fel de motiv de legalitate pentru respingere, ci doar de ura personala, consider ca dl. Klaus Johannis se incadreaza perfect la infractiunea de abuz in serviciu, prevazuta de art. 297, alin 1 si 2, Cod Penal, motiv pentru care".Ea catalogheaza argumentele presedintelui drept "stupide", "penibile" si "injositoare" si chiar "staliniste".Vasilescu noteaza ca nu exista niciun motiv de legalitate pentru aceasta respingere, iar referitor la experienta ei in domeniu, aceasta subliniaza ca este "chiar ceva mai consistenta decat a lui Klaus Johannis"."Am luat act de noua scrisoare redactata de presedintele Johannis si cred ca sunt indreptatita sa fac mai multe precizari:1. Este evident ca nu exista niciun motiv de legalitate pentru respingerea mea la functia de ministru al Dezvoltarii, asa cum a statuat CCR. Sunt cetatean roman, cu domiciliul in Romania, nu sunt condamnata penal, nu am colaborat cu Securitatea (nici noua, nici veche), nu am nicio incompatibilitate. Acest lucru il recunoaste si Klaus Johannis si, deci, singura modalitate legala admisa de Constitutie ca sa fie motiv de respingere, i-a cazut de la primul paragraf.2. Scrie despre faptul ca nu am experienta administrativa, omitand, in text, un amanunt semnificativ din CV-ul meu, transmis si la dosar, ca am fost primar al unuia dintre cele mai mari orase din Romania si, judecand dupa scorul electoral obtinut pentru al doilea mandat, cetatenii au apreciat performanta mea.3. In plus fata de presedintele Romaniei care a fost doar profesor si primar, am trei mandate de parlamentar si al patrulea in curs (in doua indeplinind functii de presedinte de comisii parlamentare), am fost primar 5 ani si doi ani am detinut functia de ministru.", a scris pe reteaua sociala fostul ministru al Muncii De asemenea, ea mai scrie ca "motivul real" pentru care este respinsa de seful statului il reprezinta declaratiile sale politice din ultimii ani. Vasilescu catalogheaza motivul drept "cel mai stalinist posibil"."4., drept garantat de Constitutie, la art. 72, alin. 1. De altfel,. La lectia de democratie si Constitutie Klaus Johannis a lipsit mereu, dar acum tine sa ne arate si sub propria semnatura.5. A invoca un comunicat CSM care se referea tot la declaratii ale mele, in conditiile in care nu mai putin de sase Instante judecatoresti mi-au dat ulterior dreptate,, mai ales ca vine din partea unei persoane dovedita de Instantele de judecata ca a obtinut prin fals imobile si a carei sotie refuza sa se prezinte la organele de ancheta pentru a da explicatii", se mai arata in postare.In fine, mai noteaza fostul ministru, "Comunicarea presedintelui se refera si la reputatia si imoralitatea mea.".Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis joi o scrisoare premierului Viorica Dancila in care ii explica motivele pentru care nu accepta ca Lia Olguta Vasilescu sa ocupe functiile de vicepremier si ministru al Dezvoltarii Regionale.Presedintele prezinta intai cadrul legal in care au fost vacantate functiile in cauza, dupa care prezinta analiza propunerii facuta, repetat, de Dancila.Amintim ca Viorica Dancila anuntase miercuri seara ca l-a sunat marti, inainte de a pleca la Bruxelles, pe Klaus Iohannis , solicitandu-i un raspuns cu privire la numirile de la Transporturi si Dezvoltare, iar presedintele i-a promis ca va da unul in zilele urmatoare.Presedintele a respins in mod repetat propunerile de la Dezvoltare si Transporturi, Mircea Draghici si Olguta Vasilescu, iar premierul a retrimis de fiecare data aceleasi nume. La inceputul saptamanii, vicepresedintele PSD Florin Iordache a afirmat, ca ar putea fi adoptata o ordonanta de urgenta care sa il oblige pe presedinte sa raspunda intr-un anumit termen privind numirea ministrilor propusi de catre premier.