Olguta Vasilescu il acuza pe Iohannis ca a mintit: Discutia pe salarii a fost una amicala, nu au fost reprosuri

In documentul transmis de Administratia Prezidentiala, presedintele le-a atras atentia lui Dancila si Vasilescu asupra faptului ca Legea Salarizarii "se afla in contradictie cu principiile egalitatii si predictibilitatii" si ca toate modificarile ulterioare adoptate de Guvern au dus si la scaderi in cazul veniturilor anumitor categorii si a anulat inclusiv caracterul unitar al intentiei legislative.Vasilescu sustine acum ca discutiile pe Legea Salarizarii si pe buget au fost amicale si ca nu au existat reprosuri, iar Klaus Ioahnnis incearca sa "schimbe agenda zilei" si sa distraga atentia de la protocoalele SRI-DNA.Intr-o interventie telefonica pentru Antena 3, Lia Olguta Vasilescu l-a atacat pe presedinte si a sustinut ca acesta vrea sa schimbe agenda publica a liderilor PSD-ALDE."Explicatia (pentru comunicat - n.red.) este deturnarea atentiei de la ceea ce se discuta zilele acestea in spatiul public (protocoalele dintre SRI si DNA - n.red.). Discutiile despre salarii vor fi intotdeauna importante pentru public. Cel putin asa cred, mai ales in conditiile in care", a spus ministrul.Intrebata daca Iohannis o apara in acest fel pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, ministrul Muncii a spus ca nu stie, dar cu siguranta a schimbat agenda zilei."Nu stiu, dar cu certitudine a schimbat agenda zilei. Am vorbit despre o lege care a fost adoptata si care isi produce efectele de la 1 iulie 2017. Nu era nimic necunoscut pentru nimeni, cu atat mai mult pentru Administratia Prezidentiala care a promulgat legea, astfel incat sa necesite o discutie cu premierul si presedintele Romaniei", a mai sustinut Lia Olguta Vasilescu.Ministrul Muncii a mai spus ca in cadrul intalnirii s-au discutat "multe lucruri care nu apar in comunicat": "Nu ni s-a reprosat faptul ca legea nu respecta principiul egalitatii pentru diverse categorii de bugetari. Discutiile care au avut loc nu au legatura cu comunicatul de presa care a fost remis dupa intalnire. Asta ma face sa cred ca a fost scris inainte".De altfel, si Ministerul Muncii a transmis, marti, un comunicat de presa, care aduce precizari dupa intalnirea dintre Iohannis, Dancila si Vasilescu.Amintim ca premeirul Viorica Dancila si ministrul Muncii au fost chemate, marti, la Palatul Cotroceni pentru a da explicatii cu privire la situatia bugetara si scandalul cu salariile.Discutiile au durat aproximativ o ora, insa niciuna dintre parti nu a facut declaratii de presa. La o ora distanta, Administratia Prezidentiala a transmis un comunicat in care se arata ca Iohannis s-a aratat ingrijorat de situatia bugetului si de haosul creat cu pacaleala salariilor, iar Olguta Vasilescu si Viorica Dancila l-au informat ca nu renunta la Legea Salarizarii si au bani pentru majorarile actuale.