Olguta Vasilescu anunta ca Pilonul II de pensii va deveni optional

Ziare.

com

"Ne-am hotarat ceea ce vrem sa facem cu Pilonul II de pensii si este ceea ce am comunicat de anul trecut: sa fie optional acest Pilon II., in conditiile in care am fost ferm convinsa ca fiind la limita de varsta, atunci mi s-a luat in considerare o cerere pe care o depusesem la Camera Deputatilor, unde lucram atunci, dar nu s-a luat in considerare.Timp de 10 ani nu am primit nicio informare despre valoarea unitatilor de fond pe care le aveam la firma respectiva. Am fost absolut convinsa ca timp de 10 ani neprimind niciun plic acasa, in conditiile in care legea spune foarte clar ca anual esti obligat sa ii spui asiguratului care este valoarea si numarul unitatilor de fond, neprimind nimic am fost absolut convinsa ca nu sunt", a explicat ministrul Muncii.Ea a mentionat ca oricine ar trebui sa aiba dreptul sa opteze in privinta contributiilor catre Pilonul I sau Pilonul II de pensii."Eu vreau sa optez, vreau sa am aceasta posibilitate si oricine ar trebui sa aiba acest drept. Sigur pe perioada verii veti vedea o prezentare foarte clara vizavi de Pilonul II de pensii, ce inseamna, care sunt avantajele, care sunt o parte din dezavantaje", a spus Vasilescu.Intrebata daca poate sa spuna ca ministru al Muncii in cabinetul Dancila ca nu va fi nationalizat Pilonul II de pensii, ea dat asigurari: ""."Vom explica foarte clar tuturor persoanelor cotizante la Pilonul II cat va fi pensia lor. Oamenii au asteptari si am constatat, stand de vorba cu foarte multe persoane, urmatorul lucru: cred ca vor avea pensia de stat echivalenta cu a unor persoane care nu sunt la Pilonul II de pensii, la care suplimentar se va mai adauga si aceasta pensie. Nu. Se ia o parte din contributia de la Pilonul I de pensii ca sa asigure aceasta pensie de la Pilonul II. Deci, vor fi multe lucruri pe care va trebuie sa le explicam oamenilor", a adaugat ministrul Muncii.Recent, Adrian Mitroi, profesor de finante comportamentale la Academia de Studii Economice (ASE), a declarat ca posibilitatea de a opta intre Pilonul I si Pilonul II de pensii este o masura corecta, iar daca sistemul Pilonului I ar putea gasi o solutie de nominalizare a portofoliilor individuale, cu posibilitatea de transfer, de mostenire, de transformare in renta viagera, ar fi un competitor letal pentru Pilonul II."Oferirea optiunii de alegere intre cele doua sisteme - privat si de stat - dar si reducerea semnificativa a necrutatorului comision de 2,5% initial (1,7%, doar recent) sunt doua masuri corecte. Acest coeficient perceput initial, lipsit de curtoazie profesionala, cumuleaza un minus semnificativ din capitalizarea portofoliului prezent (pentru calculul performantei investitionale exista multe cercetari academice si profesionale in care adevarul este, de obicei, la mijloc).Sistemul Pilonului 1 are marele minus al ne-personalizarii contributiilor. Daca sistemul ar putea gasi o solutie de nominalizare a portofoliilor individuale, cu posibilitatea de transfer, de mostenire, de transformare in renta viagera, ar fi un competitor letal pentru Pilonul 2", a declarat analistul economic.In viziunea lui Adrian Mitroi, Pilonul II de pensii reprezinta un model de afacere scump si ineficient, "care primeste usor si de-a moaca acele contributii alocate, si nu castigate".Acesta considera ca solutia minimala a Pilonului I trebuie neaparat ajutata de cea mai eficienta, a combinatiei Pilonului 1 cu 2, dar cea optima este mixtul 1, si 2, 3. "Un cetatean destept financiar, indiferent de gradul sau de educatie sau de avere, stie ca, pana la urma, cea mai buna solutie este cea dificila si mai grea - construirea de portofoliu diversificat al unui individ informat care intelege tarele fiecarui sistem, dar care foloseste avantajele ambelor", a spus analistul.Discutia referitoare la Pilonul II de pensii a reaparut in spatiul public dupa ce Programul legislativ 2018 pentru perioada mai - decembrie, publicat pe site-ul Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul in 28 aprilie, anunta existenta unui proiect de lege potrivit caruia contributiile la Pilonul II ar urma sa fie suspendate in perioada 1 iulie - 31 decembrie 2018.Mai mult, documentul propunea o contributie a angajatului, in suma fixa, de 84 lei in primul an care urmeaza sa creasca anual pana la 125 lei in anul 5, dedusa din impozitul pe venit. Totodata, si angajatorul ar putea plati aceasta contributie care, in cazul sau, urmeaza sa fie dedusa din impozitul pe profit in functie de marimea companiei (50, 25, 10 angajati) . De la inceputul acestui an, contributiile sociale au trecut in sarcina angajatului.In prezent, proiectul de act normativ nu mai este postat pe site-ul Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul.Reactiile nu au intarziat sa apara, cele mai importante organizatii din mediul de afaceri solicitand mentinerea Pilonului II.Potrivit datelor Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) APAPR, angajatii din Romania au contribuit anul trecut cu 7,1 miliarde de lei la pensiile private obligatorii, respectiv pilonul II, cu 20% mai mult comparativ cu 2016, cand au virat fondurilor de pensii 6,9 miliarde de lei.Pentru 2018, reprezentantii Asociatiei se asteapta ca valoarea indicatorului sa scada din nou, la 6 - 6,5 miliarde de lei, ca urmare a diminuarii contributiilor obligatorii, de la 5,1% la 3,75%, pentru acest pilon de pensii.