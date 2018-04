Olguta Vasilescu, replica pentru Iohannis in scandalul salariilor: De ce nu prezentati stenograma discutiei de la Cotroceni?

Ziare.

"Exact! In discutii private avem aceeasi abordare. Nu-i asa, domnule presedinte? De ce nu prezentati stenograma discutiei de la Cotroceni? Sa se vada exact cat de 'diferit' gandim vis-a-vis de solicitarile sindicale si de corectitudinea legii... Ma gandesc ca, daca tot ne certati, poate e bine sa stie toata lumea cum vorbim public si cum in privat. Unii dintre noi...", a scris ministrul Muncii pe pagina sa de Facebook.Reactia vine dupa ce seful statului a declarat, luni, ca este treaba Guvernului sa corecteze nemultumirile bugetarilor "In public avem opinii foarte diferite. Eu atrag atentia ca lucrurile nu merg asa cum trebuie si avem practic in fiecare zi pichetari, miscari sindicale, iar guvernantii se fac ca nu vad nimic si repeta asa mecanic ca totul este in regula. Lucrurile nu sunt in regula, dar este treaba Guvernului sa vada unde sunt cauzele acestor nemultumiri si sa le corecteze", a spus Iohannis.El a amintit de intalnirea avuta cu premierul Viorica Dancila si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu , pe tema salariilor din sistemul bugetar."Cred ca am dat un semnal foarte clar la momentul respectiv. In chestiunea salariilor, lucrurile nu merg asa cum ar trebui, sunt probleme, sunt numeroase probleme si am rugat pe toata lumea implicata in proces sa se apuce de treaba si sa imbunatateasca si cadrul, si abordarea specifica", a adaugat Iohannis.Discutiile au durat aproximativ o ora, iar dupa aceastea, Administratia Prezidentiala a transmis un comunicat in care se arata ca Iohannis s-a aratat ingrijorat de situatia bugetului si de haosul creat cu pacaleala salariilor , iar Olguta Vasilescu si Viorica Dancila l-au informat ca nu renunta la Legea Salarizarii si au bani pentru majorarile actuale.Viorica Dancila si Olguta Vasilescu au negat, insa, ca acestea ar fi fost temele abordate si i-au cerut presedintelui sa publice stenogramele intalnirii