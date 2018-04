Olguta Vasilescu spune ca era imposibil sa plateasca pensiile inainte de Paste

Nici angajatii de la Minister nu-si iau banii mai devreme

"Cum Sarbatorile Pascale au fost stabilite in acest an in data de 8 aprilie, ar fi fost imposibila achitarea pensiilor in perioada 2 - 5 aprilie, in conditiile in care data de 1 aprilie a fost zi de duminica, iar data de 6 aprilie este ziua de vineri, zi libera prin lege", explica ministerul.Reprezentantii MMJ spun ca o eventuala plata in avans a pensiilor ar fi facut ca unii dintre pensionari sa nu mai primeasca bani timp de sapte saptamani.De asemenea, ministerul precizeaza ca platile care intra in sarcina Autoritatii Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, precum alocatiile pentru copii, indemnizatiile de crestere a copilului, stimulentele de reinsertie, prestatiile pentru handicap sau altele, au fost devansate doar pentru cazurile in care, de regula, se plateau in perioada 6 - 9 aprilie (zile libere), urmand ca plata celorlalte sa se faca la termenul obisnuit.Ministerul transmite ca angajatii institutiei nu au solicitat plata in avans a salariilor, care vor fi achitate la termen, astfel ca ministerul nu a facut o solicitare de devansare a termenului catre Ministerul de Finante."Angajatii Ministerului Muncii si Justitiei Sociale nu au solicitat plata in avans a salariilor, care vor fi achitate la termen, pe 15 ale lunii, motiv pentru care MMJS nu a facut o solicitare de devansare a termenului catre Ministerul de Finante. In principiu, astfel de solicitari au fost facute de institutii care aveau zi de salariu in perioada 6-9 aprilie, care sunt zile libere", mai spune ministerul.Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti, ca salariile bugetarilor vor fi virate saptamana aceasta, dar pensiile nu, deoarece va fi o perioada foarte mare pana cand se va incasa urmatoarea pensie.Insa doar o parte dintre bugetari vor primi salariile inainte de Paste, potrivit ordinului semnat de ministrul Finantelor si publicat in Monitorul Oficial, printre acestia neregasindu-se angajatii din invatamant sau cei ai Ministerului Afacerilor Interne.Eugen Teodorovici a declarat, miercuri, ca "multi nu si-au manifestat interesul" pentru plata salariilor inaintea sarbatorilor, precizand ca lista publicata deja nu mai poate fi modificata.