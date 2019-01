PressHub: Doua gradinite anuntate ca finalizate de Olguta Vasilescu nu exista!

Ziare.

com

Fostul ministru al Muncii se lauda in luna noiembrie a anului trecut, pe Facebook, ca in Vrancea au fost finalizate patru gradinite cu fonduri europene, prin programul PNDR."Cand vrei sa ataci un ministru si sa spui ca minte si ca in doi ani s-au construit doar doua scoli in Romania, informeaza-te! Altfel te faci de ras! Nu ca ai fi de fala... Va prezint mai jos lista cu scoli si gradinite modernizate sau construite, in ultimii doi ani, doar pe fondurile de la Ministerul Agriculturii, in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala. (...) Pentru toti mincinosii care spun ca nu s-a construit nimic in acesti ani!", scria, pe 7 noiembrie 2018, Olguta Vasilescu.In realitate, insa, din cele 4 unitati de invatamant, doar doua au fost date in folosinta, dezvaluie o ancheta a PressHub Din cele patru obiective date ca finalizate, in comunele Carligele, Gugesti, Sihlea si Vidra, un singur obiectiv fusese receptionat si deschis copiilor, cel de la Carligele.Si gradinita de la Gugesti a fost data in folosinta, insa mai este nevoie de parcurgerea unor pasi birocratici, conform sursei citate.In celelalte doua localitati, lucrarile de construire sau reabilitare nici macar nu au inceput.