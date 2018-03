Romanii s-au trezit cu contributiile taiate la pensiile private, chiar daca guvernantii au dat asigurari ca nu va fi asa. Calculele arata adevarul

Ce s-a intamplat in realitate

"O minciuna ordinara"

Contributiile nominale la Pilonul II de pensii NU se reduc, ne asigura, la finalul anului trecut, ministrul Muncii Olguta Vasilescu, dupa ce a anuntat ca va scadea procentul virat de stat, de la 5,1% la 3,75%.Explicatia era ca procentul redus se va aplica la o baza mai mare, prin trecerea contributiilor de la angajator la angajat si, astfel, valoarea virata va ramane aceeasi ca pana la modificarile fiscale decise de guvernul PSD - ALDE.Anul acesta (2017 - n.red.) sunt sapte miliarde care se livreaza Pilonului II de pensii. Anul viitor vor fi tot sapte miliarde. Avand in vedere ca va creste baza de impozitare si ca salariul pe brut creste cu 20%, era normal ca acest procent sa scada, dar in valoare nominala este aceeasi suma si anul viitor, ca anul acesta", a spus Lia Olguta Vasilescu.Iata mai jos un video din sedinta de guvern in care Olguta Vasilescu anunta cat se poate de oficial ca nu vor scadea contributiile:Informarile primite de romani arata ca, in luna ianuarie 2018, contributiile la fondurile de pensii private au scazut cu procente importante. In consecinta, pensiile private care vor fi primite de romani vor fi mai mici.Interesant este ca, chiar si acum, cand lucrurile sunt evidente, autoritatile incearca sa induca ideea ca nu scaderea procentului de contributii la fondurile private este de vina, ci orice altceva.In timp ce Ministerul Muncii, prin purtatorul sau de cuvant, s-a eschivat de la un raspuns, reprezentantii Casei Nationale de Pensii ne-au spus ca de vina sunt sau angajatorii, care nu au majorat venitul brut al angajatului prin trecerea contributiilor de la angajator la angajat, fie forma de plata - respectiv drepturi de autor si nu carte de munca.Practic, Casa de Pensii invoca toate exceptiile posibile, dar nu explica de ce au scazut contributiile in cazul in care angajatorul a trecut integral contributiile la angajat si a facut si modificarea in REVISAL."Dupa cum, desigur, cunoasteti, reducerea contributiei la pilonul II de pensii de la 5,1% la 3,75% opereaza incepand cu veniturile realizate in luna ianuarie 2018, concomitent cu transferul contributiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat. In situatia in care angajatorul nu a majorat in mod corespunzator venitul brut al angajatului, contributiile pentru pilonul II au inregistrat o scadere.In acest context, apreciem ca scaderea contributiilor la pilonul II poate avea drept cauza reducerea veniturilor care constituie baza de calcul a contributiilor de asigurari sociale. De asemenea, consideram ca o alta explicatie a scaderii contributiilor o reprezinta inclusiv faptul ca, pana la aceasta data, pentru unele contracte de munca active angajatorii nu au operat inca in REVISAL noile valori ale salariilor brute.Situatii particulare pot fi identificate in cazuri de cumul al veniturilor din contracte de munca cu venituri din activitati independente (persoane fizice autorizate, drepturi de proprietate intelectuala etc.). Avem in vedere, in aceasta situatie, faptul ca, spre exemplu, pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala nu se mai datoreaza contributie de asigurari sociale (deci nu se mai fac viramente la pilonul II) daca persoana realizeaza in aceeasi luna si venituri in baza unui contract de munca. Modificarea intervine in baza prevederilor art. 150, alin.2 din Codul Fiscal", a transmis Casa Nationala de Pensii intr-un raspuns la solicitarea Ziare.com.Dar contributiile nominale la fondurile private de pensii au scazut, chiar si in cazul in care contributiile de sanatate si de pensii au fost trecute integral la angajat, acesta este remunerat exclusiv pe carte de munca si modificarile au fost facute in REVISAL.Explica consultantul fiscal Gabriel Biris: Raspunsul furnizat de Casa Nationala de Pensii este "o minciuna ordinara", pentru ca"Este o minciuna ordinara. Pentru ca daca iei cazul clasic, in care contributiile au fost mutate in brut si s-a marit brutul cu 20%, iei fluturasul de la decembrie, il iei si pe cel din ianuarie si vezi ca a crescut brutul si vezi ca a scazut contributia la Pilonul II. Era simplu, pentru ca 3,7% din 120, rezulta 4,44. Deci a scazut contributia de la 5,1% la 4,44% pe aceeasi baza.Ca sa fie neutra, la o crestere de 20%, cat ar fi dat tot 5,1%? Raspunsul este 4,25%. Deci scaderea de la 4,25% la 3,7% este scadere neta a contributiilor in Pilonul II.", ne-a explicat consultantul.Au existat si voci care au spus ca aceasta scadere a contributiilor s-ar fi produs in acele cazuri in care angajatorii nu au operat mutarea contributiilor integral la angajat si au acordat bonusuri, acestea avand un alt regim de impozitare decat salariul de pe cartea de munca.Ceea ce nu este adevarat, avand in vedere ca orice bonusuri sau prime sunt asimilate veniturilor salariale si au acelasi regim de impozitare, respectiv se platesc aceleasi cote de impozit si contributii."Baza este aceeasi, pentru ca este venitul brut care include bonusul. Este o prostie ca pentru bonusuri nu se plateste CAS si CASS. Daca va uitati la articolul din Codul Fiscal o sa vedeti ca baza pentru impozit este si pentru bonusuri. Altfel am fi dat si bonusuri", a subliniat Gabriel Biris.