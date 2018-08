Turcan: Dragnea a trimis-o pe Olguta Vasilescu sa anunte Legea pensiilor inaintea mitingului. Am mai vazut asta in 1989, cand Ceausescu marea pensiile

LIVE

Turcan spera ca mesajul transmis de protestatari sa fie puternic si sa duca la demisia "celui mai penibil prim-ministru din istoria Romaniei"."Liviu Dragnea a trimis-o pe doamna Olguta Vasilescu sa anunte Legea pensiilor acum, inaintea mitingului. Am mai vazut asta in 1989, cand Ceausescu a crezut ca marind pensiile va putea potoli setea de dreptate si libertate a romanilor.La fel ca in '89, mitingul nu va fi influentat de astfel de mesaje, pentru ca el reprezinta manifestarea revoltei fata de Guvern a celor care au investit in Romania tot: tineretea, speranta, munca, ideile, banii... Si au fost inselati", a scris Raluca Turcan pe contul sau de Facebook.Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a anuntat ca proiectul de lege privind sistemul public de pensii va fi pus in dezbatere publica pe site-ul institutiei la ora 21:00, iar vineri, de la ora 12:00, ministrul Lia Olguta Vasilescu va sustine o declaratie de presa in legatura cu acest proiect.Turcan mai sustine ca mitingul de vineri reprezinta "rabufnirea celor care doresc sa munceasca, a celor care vor legi corecte, a celor care vor respect din partea institutiilor statului si a reprezentantilor lui", aratand ca romanii din strainatate nu au primit aceste lucruri si de aceea au plecat din tara."Vor pleca si altii daca guvernantii nu vor intelege ca oamenii vor o tara, nu o pomana. Vor lideri, nu infractori. Vor respect, nu bataie de joc. Vor un viitor senin intr-o Romanie curata pentru copiii lor", a mai completat ea.Turcan spune ca acest miting o face sa fie optimista si spera ca mesajul transmis de acestia sa fie puternic si sa duca la demisia "celui mai penibil prim-ministru din istoria Romaniei"."Mitingul diasporei si al oamenilor care vor o clasa politica eficienta si fara coruptie ma face sa fiu optimista. Sper ca mesajul si forta strigatului lor sa fie atat de puternice, de usturatoare, incat sa vedem a doua zi demisia celui mai penibil prim-ministru din istoria Romaniei. Demisia celor mai slugarnici si incompetenti ministri pe care i-a avut Romania pana acum", a mai explicat aceasta.principalele momente ale zilei de dinaintea marelui protest antiguvernamental - Ziua marelui miting se apropie: "PSD distruge Romania, actionam in legitima aparare"