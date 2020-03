Olguta Vasilescu anunta oficial ca va candida la Primaria Craiova

Ziare.

com

Lia Olguta Vasilescu a decis sa renunte la postul de deputat din Parlamentul Romaniei si sa candideze la Primaria Craiovei. Anuntul a fost facut chiar de fostul ministru al Muncii, pe Facebook.Biroul Permanent municipal al PSD Craiova a aprobat in unanimitate, candidatura Liei Olguta Vasilescu."Astazi (joi - n.r.), Biroul Permanent Municipal Craiova a aprobat, in unanimitate, candidatura mea la Primaria Craiovei. Am fost foarte onorata sa constat, in urma sondajului de opinie realizat, ca locuitorii orasului considera ca am fost cel mai bun primar de dupa Revolutie si ca un procent foarte mare dintre ei isi doresc sa revin ca primar. Le multumesc pentru incredere, atat lor, cat si colegilor mei, si ii asigur ca, in urmatorii patru ani, voi depune toate eforturile pentru ca toti cetatenii sa se regaseasca in proiectele primariei!", a scris Olguta Vasilescu pe Facebook.Fostul ministru a precizat ca in perioada imediat urmatoare va prezenta echipa si programul cu care candideaza la primarie, o lista de investitii necesare si modul cum vrea sa faca din Craiova cel mai frumos oras din Romania.