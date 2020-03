Olguta Vasilescu, dupa interzicerea evenimentelor cu peste 1.000 de oameni: Deci facem campanie electorala in familie...

Ziare.

"Deci, facem campanie electorala in familie...", a scris Lia Olguta Vasilescu, duminica, pe Facebook.Deputatul PSD a adaugat ca va prezenta in urmatoarea perioada echipa si programul cu care vine la primarie, care va contine o lista de investitii necesare "nu doar pentru ridicarea gradului de confort, ci si pentru a avea cel mai frumos municipiu resedinta de judet din Romania".Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat ca toate scolile in care sunt raportate cazuri de infectii cu noul coronavirus vor fi inchise. In acelasi timp, evenimentele cu un numar mai mare de 1.000 de persoane sunt interzise.