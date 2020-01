Olguta Vasilescu vrea sa candideze iar la Primaria Craiovei

Ziare.

Intrebata, duminica seara, intr-o conferinta de presa, daca va candida pentru o functie de conducere in PSD, la Congresul partidului, Vasilescu a raspuns: "Nu am luat inca aceasta decizie"."Depinde foarte mult de decizia pe care o voi lua - daca voi candida sau nu la Primaria Craiovei. In proportie de 99 la suta vreau sa candidez la Primaria Craiovei", a adaugat Lia Olguta Vasilescu.Lia Olguta Vasilescu a fost primar al municipiului Craiova din 2012 pana in ianuarie 2017, cand a demisionat intrucat fusese investita ministru al Muncii si Justitiei Sociale in Guvernul PSD.