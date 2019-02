Olguta Vasilescu renunta sa forteze intoarcerea in Guvern: Dupa o discutie cu Dragnea, imi retrag candidatura

Ziare.

"Astazi, in urma unei discutii cu liderul PSD Liviu Dragnea, am luat hotararea sa imi retrag candidatura pentru functia de vicepremier si ministru al Dezvoltarii. Un atac la CCR inseamna o perioada de cel putin o luna si jumatate de asteptare, perioada in care activitatea guvernamentala ar avea in continuare de suferit prin absenta din guvern a unui ministru cu un portofoliu important, exact in perioada in care Romania detine presedintia UE.Nu am facut o miza personala din accederea intr-o functie guvernamentala, dar sunt convinsa ca, asa cum am reusit sa deblochez proiecte mari de infrastructura locala in mandatul de primar sau sa pun in aplicare aproape tot programul de guvernare pentru Ministrul Muncii, as fi reusit sa deblochez proiecte mari de infrastructura locala, regionala si nationala in cadrul ministerelor unde PSD m-a nominalizat", a scris marti pe Facebook Olguta Vasilescu Ea multumeste ca CEx-ul a votat-o pentru aceste functii si anunta ca va continua "intr-o formula sau alta" colaborarea cu Dragnea si Dancila."Sper ca presedintele Klaus Johannis va numi URGENT viitoarea nominalizare pentru functia de ministru din partea partidului care a castigat alegerile parlamentare, renuntand la blocarea Guvernului Romaniei prin incalcarea repetata a legilor si Constitutiei, in conditiile in care personajul care i-a provocat atata ingrijorare dispare din ecuatie", isi incheie Vasilescu mesajul.Amintim ca saptamana trecuta Klaus Iohannis i-a prezentat Vioricai Dancila motivele pentru care refuza numirea Liei Olguta Vasilescu in Guvern. El a spus ca Vasilescu nu are experienta pentru functia de ministru al Dezvoltarii si a creat haos cat a fost la Ministerul Muncii prin legea salarizarii si cea a pensiilor. Totodata, Iohannis a trecut in revista si profilul conflictual al Olgutei Vasilescu, amintind de declaratiile razboinice, limbajul folosit si atacurile sustinute la adresa justitiei.Imediat dupa acest anunt al presedintelui, Lia Olguta Vasilescu a anuntat, tot pe Facebook, ca il da in judecata , sustinand ca incalca legea ca refuza sa o numeasca in Guvern si catalogand argumentele lui Iohannis drept "stupide", "penibile" si "injositoare" si chiar "staliniste". In postarea de astazi nu a mai mentionat nimic de chemarea in judecata a presedintelui.