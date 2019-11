Prima replica din PSD, dupa ce ministrul de Finante i-a acuzat ca au jefuit tara ca Al Capone

Ziare.

Prima reactie de la PSD la aceste acuzatii a venit de la fostul ministru al Muncii Olguta Vasilescu. Responsabila de Legea Salarizarii si majorarile de pensii, despre ambele capitole Citu spunand ca sunt in "gaura", Vasilescu i-a transmis ca este "habarnist"."E o idiotenie! Asa e cand pui habarnistii in functii publice si nu stiu sa dezlege o problema simpla", a spus Olguta Vasilescu, sustinand ca deficitul la bugetul de pensii preluat de la Guvernul Ciolos a fost de 16 miliarde de lei si guvernarile PSD l-au redus la 3 miliarde.Vasilescu spune ca si acest deficit poate fi rezolvat daca ar fi votat in Parlament un proiect de lege al fostului ministru de Finante Eugen Teodorovici."Ar trebui doar sa ceara Parlamentului sa urgenteze proiectul de lege al lui Teodorovici care reintroduce actiunea de stopaj la sursa. Pentru 2 milioane de angajati nu se platesc contributiile, daca s-ar plati, nu am mai avea deficit la fondul de pensii", a continuat Olguta Vasilescu, fara a spune de unde are cifrele.Ea a acuzat ca toate acestea sunt pretexte pentru ca liberalii sa dea vina pe social-democrati cand "va veni austeritatea" si i-a cerut lui Citu sa spuna clar daca va creste sau nu punctul de pensie anul viitor, asa cum prevede legea pensiilor."Citu cauta pretexte, pentru ca stie ca va veni austeritatea. A facut acelasi balet ca ministrul Muncii (Violeta Alexandru - n.red.) cand a fost intrebat daca anul viitor va creste cu 40% punctul de pensie. A spus ca da, va respecta legislatia in vigoare. Dar sa o respecte pe cea de azi, ca poate se schimba", a conchis Olguta Vasilescu.Acelasi discurs l-a avut si succesorul Olgutei Vasilescu la Ministerul Muncii, Marius Budai, care a sustinut ca liberalii "pregatesc austeritatea" si "nu fac altceva decat sa aduca panica in randul parintilor si bunicilor nostri".Despre cresterea punctului de pensie, asa cum au decis social-democratii, specialistii in economie si fiscalitate au atras atentia ca ar destabiliza grav bugetul. Unul dintre acestia a fost presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu."Nu suntem in situatia sa taiem salarii si pensii. Acest lucru trebuie spus in mod emfatic. Tot se spune ca vor taia salarii si pensii. Nu este vorba de asa ceva. Nu pot sa fie crescute potrivit calendarului care este in vigoare in momentul de fata.40% de la 1 septembrie 2020 nu poate fi amortizat, nu poate fi absorbit de buget. A crede ca poti sa ai o colectare mai buna a veniturilor fiscale inseamna ca intram in teritoriul metafizicii. Asa ceva nu este posibil.Avem nevoie de o reforma a ANAF. Poate in trei, patru ani vom mari colectarea cu doua procente din PIB, dar nu se poate pe termen foarte scurt", a declarat la inceputul lunii Daniel Daianu.