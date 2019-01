Analiza: Romania este tara europeana cu cei mai multi beneficiari de salariu minim

Ziare.

com

In Germania salariul minim pe economie este printre cele mai ridicate in Europa. Cine lucreaza cu program intreg si beneficiaza de salariul minim castiga lunar aproximativ 1500 de euro brut. Si salariul minim creste. Incepand cu acest an angajatorul trebuie sa-si plateasca angajatii cu cel putin 9,19 euro pe ora, cu 35 de centi mai mult decat pana acum. La o cercetare superficiala, Germania pare sa stea bine la nivel european. Pe locul intai se afla in acest clasament Marele Ducat Luxemburg, care asigura un salariu minim de aproximativ 2000 de euro lunar. Germania nu se apropie de aceasta valoare, dar este departe de tarile europene aflate in coada listei.Dar pentru a intelege cu adevarat cum poate trai un om care obtine salariul minim nu sunt suficiente aceste clasamente. DW a analizat de aceea cum traieste un om in cele 22 de state europene in care exista salariu minim stabilit prin lege, care lucreaza cu program intreg si este platit la tariful mentionat. La baza analizei se afla datele din 2017. In care tari acesti angajati sunt amenintati de saracie, desi lucreaza cu program intreg?In Germania un adult necasatorit si care nu are copii ramanea cu 1.110,50 de euro dupa plata impozitelor si partilor sociale, in conditiile vechiului salariu minim, de 8,84 de euro pe ora. Este un venit mic. Numai 14,50 de euro il plaseaza deasupra pragului oficial al saraciei. Potrivit UE, un om este amenintat de saracie daca are la dispozitie mai putin de 60 la suta din salariul mediu platit in tara sa. Pragul saraciei masoara asadar o saracie relativa. Cine este sarac in Germania este sarac in comparatie cu un german tipic. Dar in comparatie cu un roman tipic, de exemplu, el are la dispozitie mult mai multi bani luna de luna.Cu toate acestea, pragul saraciei arata care este locul unui beneficiar de salariu minim in societatea in care traieste. Cat de mult difera venitul lor de situatia tipica din tara lor? Cat de usor pot ei luia parte la viata de zi cu zi si sa-si mentina un standard de viata considerat normal in tara lor?Cei 35 de centi pe ora care s-au adaugat la salariul minim nu schimba prea mult situatia. Pentru un om care lucreaza cu program intreg aceasta inseamna un plus net de numai 20 de euro pe luna. Baza analizei este situatia cea mai favorabila in care se poate afla un beneficiar al salariului minim. Necasatorit, fara copii, si program de munca intreg. In plus, se pleaca de la premisa ca primeste toate ajutoarele sociale la care are dreptul. Pe aceasta baza calculeaza si UE pragul saraciei.La nivel european, Germania se afla pe locurile codase din acest punct de vedere. Numai Estonia si Letonia au un rezultat si mai slab. Acolo si cei necasatoriti care lucreaza cu program complet sunt considerati amenintati de saracie. Si in Luxemburg, tara cu cel mai mare salariu minim, un angajat abia reuseste sa treaca peste pragul saraciei.In fruntea noii liste se afla insa Romania. Pragul saraciei este calculat la un venit lunar de 137 de euro pentru o persoana care traieste singura. Salariul minim din Romania este insa dublu pentru un angajat cu program de lucru normal. Dar acest rezultat este numai aparent bun, fiindca salariile sunt in general mici in tara. Thorsten Schulten, expert pentru politica muncii in cadrul Fundatiei Hans Bockler, a explicat: "In tari unde veniturile sunt mici, salariul minim este la o cercetare relativa mai bun decat in tarile unde veniturile sunt mari". O situatie asemanatoare, se regaseste si in alte tari cu economii mai putin performante, cum ar fi Grecia sau Portugalia. Saracia absoluta este insa larg raspandita in Romania. Aproape o treime din populatie nu-si poate permite sa-si inlocuiasca hainele uzate cu unele noi, potrivit datelor UE.In Romania salariul minim a crescut masiv in ultimii ani. Incepand din 2010 s-a triplat. Incepand din 2019 angajatii romani au dreptul la minim 2.080 lei pe luna, echivalentul a circa 447 de euro. Aceste majorari au ridicat veniturile multor oameni care anterior castigau si mai putin.Intre timp, Romania are cel mai ridicat procentaj din Europa de oameni care beneficiaza de salariul minim. Potrivit unui raport al Eurofound, deja in 2017 patru din zece angajati beneficiau de salariul minim. Spre comparatie, in Germania sunt retribuite cu salariul minim numai 3,6 la suta din locurile de munca existente, mai precis 1,4 milioane de locuri de munca. Dar chiar daca pare ingrijorator la prima vedere, un procentaj mare de beneficiari de salariu minim nu este neaparat ceva rau. In Romania, de pilda, aceasta arata ca situatia multor angajati s-a imbunatatit in ultimii ani.