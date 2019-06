25 de organizatii civice solicita demisia din CSM a judecatorilor Lia Savonea, Simona Marcu si Gabriela Baltag

Comunicatul asociatiilor civice

Asociatii civice semnatare:

#activAGPitesti (membra a federatiei civice Contract Romania) Actiunea Civica Galati Asociatia Aradul Civic (membra a federatiei civice Contract Romania) Asociatia Culturala "Noul Horizont" din Valencia Asociatia Platforma Oradea Civica 2017 (membra a federatiei civice Contract Romania) Alianta Romanilor Uniti din Madrid (membra a asociatiei Diaspora Unita Ajuta Romania) Asociatia Voci pentru Democratie si Justitie - VeDemJust Civica Iasi Brasovul Civic (membra a federatiei civice ContractRomania) Democracy Next Level din Milano DiasporaPadova (membra a asociatiei Diaspora Unita Ajuta Romania) Diaspora Romana din Italia (membra a asociatiei Diaspora Unita Ajuta Romania) Diaspora Milano Diaspora Unita Ajuta Romania/DUAR Grupul Civic Madrid Ro EuRo Aleg2.0 Initiativa Timisoara (membra a federatiei civice Contract Romania) Maramuresul se aduna Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei Muresul Civic (membra a federatiei civice Contract Romania) Munchen pentru Romania (membra a asociatiei Diaspora Unita Ajuta Romania) Reactiv Brasov Rezistenta din Valencia Rezist Zurich Romania Unita (membra a asociatiei Diaspora Unita Ajuta Romania)

Potrivit unui comunicat de presa, in acest moment, asistam la incercari de intimidare a magistratilor onesti si, tocmai de aceea, neagreati si prigoniti de coalitia de guvernare PSD-ALDE prin instrumente institutionale special create in acest scop, asa cum este cazul Sectiei Speciale de Investigare a Infractiunilor din Justitie/SIIJ.Asociatiile civice solicita incetarea imediata a hartuirii la care sunt supusi de catre SIIJ si IJ procurorii Bogdan Ciprian Pirlog si Sorin Marian Lia, membri in consiliul de conducere al Asociatiei Initiativa pentru Justitie, "pentru faptul ca au avut indrazneala sa ia atitudine si sa vorbeasca, in virtutea dreptului la libera exprimare garantat de Constitutie, despre problemele cu care se confrunta sistemul judiciar din Romania in ultimii 2 ani si jumatate."