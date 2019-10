7 membri CSM ii solicita Liei Savonea sa discute rapid raportul MCV: Se impune asumarea raspunderii!

Activitatea CSM, criticata dur

"Raportul MCV are concluzii devastatoare privind activitatea CSM si a altor institutii din cadrul sistemului judiciar, cum ar fi SIIJ si IJ. Se impune asumarea raspunderii si stabilirea de urgenta a unor masuri de remediere.Aceiasi 7 membri am solicitat in seara aceasta discutarea raportului MCV in cursul zilei de maine si formularea unei pozitii publice. Nu putem astepta convocarea unui plen pe un termen nedeterminat. De altfel, pentru saptamana aceasta nu a fost convocat vreunul, desi a fost solicitat acest lucru si se impunea reluarea votului pentru sefia SIIJ," scrie Andrea Anamaria Chis.Judecatorul posteaza mai mute hashtaguri la aceasta postare: #statdedrept, #responsabilitate, #adevar, #asumare si #masuriconcrete.Raportul MCV a analizat situatia de la CSM, institutie care, desi in esenta este garantul independentei Justitiei, este blocata in jocuri politice. Este amintit in nota critica si modul in care Tudorel Toader, cat a fost ministru al Justitiei, a actionat cand a venit vorba de demiteri si numiri in functii cheie din sistem.Postarea Andreei Anamaria Chis vine dupa ce CSM a anuntat marti seara ca raportul MCV se va discuta in prima sedinta de plen."Raportul de evaluare privind progresele inregistrate de Romania in cadrul Mecanismului de cooperare si de verificare, aferent anului 2019, va fi analizat de catre Plenul Consiliului Superior al Magistraturii in vederea adoptarii unei pozitii oficiale din partea institutiei," comunica CSM.CSM a stabilit pentru miercuri dupa amiaza doar sedinta Sectiei pentru judecatori, dar nu si una de plen.