"A doua instanta care voteaza pentru revocarea Liei Savonea din CSM"

La Brasov s-a cerut mai intai revocarea

Ziare.

com

Potrivit surselor citate, au fost 22 voturi pentru, 3 impotriva, 2 nule si o abtinere. Lia Savonea este unul dintre reprezentantii curtilor de apel in CSM si ar fi nevoie de votul a 10 astfel de instante pentru initierea revocarii.Potrivit procedurii de revocare a unui membru CSM, "solicitarea de revocare poate fi initiata de cel putin 2/3 din numarul adunarilor generale de la nivelul instantelor sau parchetelor pe care le reprezinta membrul Consiliului Superior al Magistraturii a carui revocare se solicita".Cererea de revocare a Liei Savonea a fost initiata de Adunarea generala a Curtii de Apel Brasov pe 25 februarie. La aceasta au participat 33 de magistrati din totalul de 41 de judecatori ai instantei."Cu majoritate de voturi (21 de voturi pentru), in temeiul articolului 51, litera g) din Legea nr. 304/2004,", este articolul 2 al deciziei Adunarii generale a Curtii de Apel Brasov.Savonea este acuzata ca nu a respectat un articol din Legea 317/2015 privind CSM. Este vorba de prevederea potrivit careia: "Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate sesiza ministrul justitiei cu privire la necesitatea initierii sau modificarii unor acte normative in domeniul Justitiei".OUG 7/2019 a fost adoptata pe 19 februarie 2019. Practic, magistratii de la Brasov ii imputa Liei Savonea ca prin adresa nr. 1177/29 ianuarie 2019 ar fi propus Ministerului Justitiei initierea unei OUG fara ca propunerile sa fi fost supuse atentiei plenului CSM.I.S.