Ana Birchall ii raspunde dur Liei Savonea si acuza o imixtiune grava si inacceptabila in activitatea Guvernului

Scandalul "foaia de parcurs"

Ironie: CSM vrea sa se implice in vizitele ministrului?

"CSM si-a depasit competentele"

"Incercarea unor membri ai CSM de a-si aroga un veritabil drept de veto cu privire la actiunile externe ale ministrului Justitiei este o imixtiune grava si inacceptabila in activitatea puterii executive.Atitudinea acelor membri este de neinteles, cu atat mai mult cu cat acestia pun in discutie relatia cu unul dintre partenerii strategici ai Romaniei si o propunere vizand consolidarea statului de drept," arata Birchall, in scrisoarea trimisa Liei Savonea.Reactia Anei Birchall vine dupa ce, in urma cu doua saptamani, Lia Savonea si mai multi membri CSM apropiati acesteia i-au cerut ministrului sa spuna daca a semnat o foaie de parcurs privind statul de drept cu procurorul general al SUA, William Barr.In plus, judecatorul Gabriela Baltag, membru in CSM, a ridicat tonul in sedinta si i-a cerut Liei Savonea sa o intrebe pe Viorica Dancila daca i-a dat mandat Anei Birchall pentru a semna un astfel de document.In timpul discutiilor, care au fost initiate de Victor Alistar, membru CSM din partea societatii civile, Birchall si Savonea au avut mai multe dispute verbale.Un conflict mocnit care pare sa se fi acutizat in ultima perioada. Birchall este unul dintre putinii membri CSM (ministrul Justitiei este membru de drept) care se contreaza cu sefa CSM."O foaie de parcurs pentru statul de drept? Sper ca nu este greu sa va concentrati putin. Sa va ganditi, sa va amintiti daca ati facut un asemenea document privitor la statul de drept din Romania?" au curs intrebarile Liei Savonea."Cu tot respectul, cred ca nu sunt in fata unui pluton de executie", "acum o tara intreaga vede exact ca ministrul Justitiei este pus la punct", spune Birchall, care a insistat ca a respectat legea si totul a fost facut instututional.Birchall explica in scrisoarea trimisa la CSM ca, desi i-a cerut Liei Savonea sa-i transmita in scris la ce intrebari vrea raspuns, sefa CSM nu a facut acest lucru."Sa inteleg ca totul a fost doar un demers menit sa puna intr-o pozitie delicata Ministerul Justitiei si ministrul Justitiei, ca CSM doreste sa se implice in organizarea vizitelor ministrului, excedand competentelor legale?," se intreaba retoric Ana Birchall.Politicianul arata ca la nivelul Ministerului Justitiei nu exista niciun document de tip "to do list" sau "foaie de parcurs", convenit cu partenerii straini.In plus, colaborarea cu Departamentul de Justitie al SUA este una legala si institutionala, tinand seama si de faptul ca, in cadrul Parteneriatului Startegic pentru Secolul XXI dintre Romania si SUA, lupta impotriva coruptiei si a criminalitatii organizate, inclusiv cooperarea judiciara internationala impotriva componentei transnationale a acestor fenomene infractionale, ocupa un loc central.In scrisoare, Birchall explica si rolul CSM, care, potrivit Constitutiei, este de garant al independentei Justitiei, cu atributii in ce priveste apararea magistratilor, cariera acestora, raspunderea disciplinara, precum si cu privire la organizarea si functionarea instantelor si parchetelor.Prin solicitarea facuta, CSM si-ar fi depasit competentele."Extinderea arbitrara a competentelor CSM incalca principiul separatiei si echilibrului puterilor in stat, definit de art. 1, alin 4, din Constitutia Romaniei, precum si principiul cooperarii loiale intre autoritatile statului," scrie Birchall.In sprijinul acestor afirmatii, ministrul citeaza mai multe decizii ale CCR."Folosesc acest prilej sa ii invit pe toti membrii CSM sa isi desfasoare activitatea in limitele misiunii esentiale pe care acest for o are in arhitectura constitutionala a Romaniei.De asemenea, imi exprim speranta ca astfel de conduite nu vor fi perpetuate sau tolerate la nivelul membrilor CSM," conchide Birchall.