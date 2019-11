Animozitatea personala a Liei Savonea? Sefa CSM s-a razgandit in cazul conflictului cu Ana Birchall de la CCR

Sursa: Adresa Liei Savonea

Birchall a venit la CCR

"O cerere abuziva"

Practic, Lia Savonea cere CCR sa inceteze acest caz. Un punct de vedere similar a avut si reprezentantul Ministerului Justitiei. Magistratii constitutionali au amanat pana pe pentru 27 noiembrie pronuntarea in acest caz."Actualmente, doamna Ana Birchall nu mai ocupa functia de ministru al Justitiei. In acest context, subscrisul apreciaza ca schimbarea titularului portofoliului, persoana in raport de actiunile careia subscrisul a sesizat Curtea Constitutionala, face inoportuna solutionarea conflictului de natura constitutionala intervenit intre ministrul Justitiei, doamna Ana Birchall, respectiv Ministerul Justitiei, ca parte a autoritatii executive, si autoritatea judecatoreasca reprezentata de CSM.In consecinta, CCR urmeaza a evalua finalitatea practica a stabilirii unei conduite de urmat in acord cu prevederile constitutionale, in situatia constatarii unui confict de natura constitutionala," scrie Lia Savonea, in adresa inaintata la CCR.Ana Birchall a fost in sala in calitate de fost ministru al Justitiei, cerand permisiunea sa ia cuvantul."Conflictul este intre autoritatile in functiune (...) punctul dumneavoastra de vedere pe care l-ati exprimat in scris cand s-a declansat conflictul exista la dosar, in prezent dumneavoastra nu mai aveti o calitate procesuala in aceasta cauza", a mentionat presedintele CCR, Valer Dorneanu.Potrivit unor surse judiciare, fostul ministru al Justitiei a aratat in documentele depuse ca nu exista un conflict juridic de natura constitutionala in acest caz si a cerut respingerea cererii Liei Savonea ca neintemeiata."Motivele invocate in cererea formulata de presedintele Consiliului Superior al Magistraturii nu sunt sustinute de elemente de fapt si de drept, astfel incatConsideram ca un comportament al autoarei cererii in spiritul cooperarii loiale intre autoritatile si institutiile statului, asa cum a fost acest principiu explicitat in jurisprudenta instantei de contencios constitutional, ar fi fost de natura a preveni prezenta sesizare," scrie Ana Birchall, in actele depuse la CCR, potrivit surselor citate.