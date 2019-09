Atac la libertatea de exprimare? Interdictiile pe care Lia Savonea le pregateste magistratilor care posteaza pe Facebook

"Ghidarea comportamentului magistratilor"

Cand poate fi folosita libertatea de exprimare

Mai multi magistrati atrag atentia ca in acest document apar interdictii clare, iar mai multe prevederi sunt interpretabile. Din acest motiv, exista riscul sa fie cercetati de Inspectia Judiciara.Judecatorii si procurorii consultati deconsidera ca acest proiect este o forma prin care se incearca cenzurarea unor postari ale putinilor magistrati care iau atitudine publica, in special pe reteaua Facebook.Asta in contextul in care judecatorii si procurorii au criticat pe Facebook modificarile legislative in cazul Legilor Justitiei sau Codurilor Penale, unele ordonante de urgenta, decizii CSM, sau au comentat diversele cazuri meditizate care au vizat Justitia.Nu in ultimul rand, Inspectia Judiciara s-a autosesizat impotriva unor magistrati in baza unor postari ale acestora pe retelele sociale.Potrivit acestui ghid, magistratii nu trebuie sa posteze fotografii care ar putea crea aparenta de opulenta, sa faca reclama mascata la anumite produse sau sa militeze pentru anumite cauze, inclusiv umanitare, intr-un mod care poate submina prestigiul functiei si impartialitatea lor.O forma incipienta a acestui indrumar, care are 27 de pagini si 72 de recomandari, privind utilizarea de procurori si judecatori a retelelor de social-media, a fost trimisa instantelor si parchetelor din Romania, pentru consultarea magistratilor.Elaborarea acestui ghid este parte a Proiectului "TAEJ - Transparenta, accesibilitate si educatie juridica prin imbunatatirea comunicarii publice la nivelul sistemului judiciar", finantat din fonduri europene.", isi motiveaza demersul CSM.Mai multi magistrati critica insa modul de redactare a acestui ghid."Unele prevederi depasesc statutul de recomandare, specific unui indrumar, sunt adevarate masuri imperative prin care se impun interdictii si obligatii. Sunt folositi termeni", explica un magistrat ce ingrijoreaza la noile masuri ce se intentioneaza a fi impuse.De exemplu,interzic magistratilor sa comenteze despre dosarele in curs sau sa-si critice colegii sau alte institutii judiciare."8. Judecatorii si procurorii nu trebuie, in contextul folosirii retelelor sociale, sa interfereze cu o cauza in curs.9. Judecatorilor si procurorilor le este interzisa imixtiunea in activitatea altor judecatori sau procurori sau institutii judiciare, precum si exprimarea de opinii pe social-media cu privire la probitatea profesionala si morala a colegilor lor".Sunt interzise publicarea si diseminarea de informatii in sprijinul unui partid politic sau al unui candidat la alegeri sau afisarea de fotografii pe o retea sociala, care ar putea crea o legatura directa si clara a unui judecator sau procuror cu un partid politic."De asemenea, sunt interzise orice inititiva sau promovare directa sau indirecta a unor strategii, idei, masuri ale unor partide politice", continua recomandarea 10.Una dintre interdictii vizeaza inclusiv "like"-ul, aprecierea, de pe reteaua Facebook."Judecatorilor si procurorilor le este interzis sa sustina, promoveze sau sa dea like la pagini sau postari ale unor campanii sau grupuri activiste, daca asocierea cu acestea submina prestigiul magistratilor si al sistemului judiciar", este"Fotografiile si inregistrarile video care prezinta nuditate, precum si episoade din viata personala cu un grad de intimitate care submineaza demnitatea functiei judiciare sunt interzise", este, o exprimare extrem de interpretabila.In plus, la, se arata ca "Judecatorii si procurorii nu pot utiliza retelele de socializare sau mass-media pentru a oferi consiliere juridica"."Injuriile, amenintarile, santajul, atacurile la persoana si reactiile emotionale puternice de demonizare a unor actiuni sunt interzise".Indrumarul interzice magistratilor si sa militeze pentru diferite cauze, fie ele si umanitare."Judecatorii si procurorii nu pot milita in spatiul online pentru cauze, fie ele si umanitare, intr-un mod care poate submina prestigiul functiei si impartialitatea lor"."Indrumarul" CSM impune interdictii si in ce priveste "prietenii virtuali": "Judecatorilor si procurorilor le este interzisa acceptarea in lista de prieteni a unor martori, avocati ai partilor sau alte persoane ce sunt parte intr-un dosar. Cazurile in care prietenia din spatiul social-media reflecta o relatie de prietenie in viata reala se rezolva potrivit normelor procedurale privind situatiile de incompatibilitate".O alta interdictie,, unde se arata ca: "Judecatorii si procurorii trebuie sa-si informeze membrii familiei si prietenii apropiati care au conturi pe social media despre obligatiile etice si profesionale ale magistratului".Practic, prin aceasta prevedere, se impun in sarcina magistratilor sarcini suplimentare, altele decat cele stabilite de legislatia in vigoare.Similar si la"Judecatorii si procurorii trebuie sa se asigure ca sunt singurii care au acces la conturile personale de social-media".Iar "recomandarile" vagi si interpretabile din asa numitul "indrumar" al CSM continua.De exemplu, la"Se recomanda ca mesajele postate de catre judecatori sau procurori sa fie explicite, clare si argumentate, evitandu-se aluziile".O formulare mai mult decat generala, in contextul in care nu orice aluzie este neclara, iar de cele ai multe ori acestea pot fi ironice, asociate umorului.Pe de alta parte, sunt recomandari care starnesc umorul,"Se recomanda ca judecatorii si procurorii sa nu faca publice pe social-media informatii care sa creeze aparenta ca scopul urmarit al postarii este acela de a manifesta opulenta".Sau sa evite reclama mascata la anumite produse,"Se recomanda ca judecatorii si procurorii sa evite postarea de fotografii sau text care prezinta produse si servicii, chiar daca au fost folosite in scop personal"."Se recomanda ca judecatorii si procurorii sa nu foloseasca in mod excesiv social-media, cu postari zilnice multiple si cu o prezenta online cvasi-permanenta", se arata inIn plus, indreptarul stabileste si limite in ce priveste prietenii de pe Facebook: "Se recomanda ca judecatorii si procurorii sa nu se imprieteneasca pe retelele sociale cu oricine, doar din dorinta de a avea mai multi prieteni," stabilesteIndrumarul CSM stabileste si cand si unde sa isi manifeste magistratii libertatea de exprimare, drept garantat de Constitutie. Aici se arata cum un magistrat poate scrie despre modificarile legislative."22. Judecatorii si procurorii pot folosi libertatea de exprimare cu scopul de a evalua aspecte fundamentale ce tin de administrarea actului de justitie sau de a promova si proteja drepturile omului recunoscute universal, libertati fundamentale si statul de drept.23. Judecatorii si procurorii pot folosi libertatea de exprimare cu scopul de a evalua profesional reforme legislative si constitutionale si acte normative care vizeaza sistemul judiciar, folosind limbaj decent, tehnic, stiintific si argumentat.24. In exercitiul libertatii de exprimare, judecatorii si procurorii trebuie sa-si formuleze opiniile intr-o maniera echilibrata care sa nu afecteze nici macar aparenta de impartialitate.25. In ce priveste chestiuni de interes general din cadrul sistemului de justitie, se recomanda ca judecatorii si procurorii sa-si exercite libertatea de exprimare cu prioritate in dezbateri profesionale, consultari colegiale sau initiative institutionale, facand apel la mecanismele profesionale dezvoltate in acest scop, cum ar fi comisii de examinare a proiectelor de acte normative sau alte asemenea organisme.26. Se recomanda ca judecatorii sau procurorii sa manifeste precautie si vigilenta, atunci cand isi exprima opiniile pe social-media pentru a nu fi instrumentalizate in mod partizan".