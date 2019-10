Bilant dezastruos pentru Inspectia Judiciara in epoca Netejoru: A pierdut 75% din actiunile deschise in 2018 impotriva procurorilor

Cifrele

Bilantul

Critica dura in raportul MCV

Ziare.

com

Trebuie spus ca, in ultimii ani, Inspectia Judiciara s-a comportat ca un adevarat brat armat al fostului ministru al Justitiei, Tudorel Toader, si implicit al actualei Puteri, impotriva magistratilor critici sau incomozi.Foarte multe actiuni au fost deschise dupa "dezvaluirile" facute de Antena3 - fondata de un infractor condamnat - Dan Voiculescu, Romania TV - post controlat de Sebastian Ghita (si el multa vreme fugar de justitie) sau site-ul Lumea Justitiei - apropiat postului Antena3.Sunt notorii actiunile disciplinare deschise impotriva unor procurori DNA, unor judecatori care au criticat public modificarle legislative marca PSD-ALDE sau deciziile CCR, care au sesizat CJUE sau in cazul procurorilor militari care instrumenteaza dosarul 10 august.Din 1 septembrie 2015, la conducerea IJ este judecatorul Lucian Netejoru, apropiat de gruparea sefei CSM, Lia Savonea. Pentru o perioada de cateva luni, Netejoru a condus Inspectia in baza unei OUG promovate de Tudorel Toader.Luna aceasta, 7 membri CSM i-au cerut public demisia lui Lucian Netejoru.Documentul emis de CSM, si obtinut de, vizeaza anii 2017-2019, iar statistica se refera la solutiile definitive date de Inalta Curte actiunilor disciplinare, separat, pe sectii, de judecatori si de procurori.Cele mai grave date sunt in anul 2018, in cazul Sectiei pentru Procurori.In 2018, IJ a exercitat 16 actiuni disciplinare si o solicitare de suspendare din functie. 8 actiuni au fost solutionate definitiv: 6 "achitari" - 5 respinse ca neintemeiate si 1 anulata. Asta inseamna un procent de 75% de achitari.Doar doua dintre actiunile promovate de IJ au fost admise partial.Cifre ingrijoratoare apar si pentru anul 2017, in cazul actiunilor promovate la Sectia de Judecatori. Din 24 de actiuni disciplinare solutionate definitiv, doar 8 au fost admise, iar 3 doar in parte. Un numar de 11 au fost respinse ca neintemeiate, una a fost anulata, iar una a fost respinsa ca ramasa fara obiect.IJ a promovat 25 actiuni disciplinare. 24 au fost solutionate definitiv - 8 au fost admise, iar 3 au fost admise in parte.IJ a promovat 20 actiuni disciplinare si o solicitare de suspendare din functie. 14 au fost solutionate definitiv - 8 au fost admise.IJ a promovat 21 actiuni disciplinare si o solicitare de suspendare din functie. 3 au fost solutionate definitiv - 2 au fost admise.IJ a promovat 8 actiuni disciplinare si o solicitare de suspendare din functie. 6 au fost solutionate definitiv - 2 au fost admise, iar 2 au fost admise in parte.IJ a promovat 16 actiuni disciplinare si o solicitare de suspendare din functie. 8 au fost solutionate definitiv - niciuna nu a fost admisa, iar 2 au fost admise in parte.IJ a promovat 16 actiuni disciplinare si 2 solicitari de suspendare din functie. O singura actiune a fost solutionata definitiv, care a fost respinsa ca neintemeiata.In raportul MCV publicat luna aceasta, Inspectia Judiciara este acuzata ca a initiat proceduri impotriva magistratilor care s-au opus modificarilor din sistemul judiciar si a pus presiune pe ICCJ."Au continuat sa fie initiate proceduri disciplinare impotriva magistratilor, inclusiv a sefilor institutiilor judiciare care se opun reformarii sistemului judiciar"."In perioada de referinta s-a inregistrat, de asemenea, o crestere puternica a presiunilor asupra Inaltei Curti de Casatie si Justitie, care este instanta competenta pentru numeroase procese de coruptie la nivel inalt".